Audio: Tencha recibió emotivo llamado de auditor diagnosticado con Cáncer

Un fuerte llamado recibió nuestra querida Tencha Salvaje en medio de su programa «El Show de la Tencha», que va de lunes a viernes de 12.00 a 14.00 horas por Radio Activa.

Revisa el audio completo:

El momento comenzó con una reacción de una historia anterior al llamado. El radioescucha anticipó que él tenía una tristeza aparte. «Yo tengo más penita que tu Tenchita, pero igual tengo que salir adelante por mi familia», inicio el auditor llamado Andrés.

El auditor llamó para saludar a nuestra abuelita favorita y para enviar un importante mensaje a su familia: «Quiero mandar un saludo a mi esposita que está aquí cocinando y que tengan fuerza para cuando yo no esté», declaró ante la sorpresa de nuestra querida Hortensia.

En ese momento, nuestro auditor finalmente reveló su condición: está diagnosticado con cáncer pulmonar y le quedan tres meses de vida.

El diagnóstico y la esperanza

Andrés contó que tiene una hija menor de cuatro añitos y el mayor de once años, y que además la enfermedad la provocó el consumo de cigarro desde muy joven, lo que generó un daño irreversible.

«Yo fumaba re poco, con cuea unas dos veces al año; pero yo era muy bueno para fumar (desde pequeño). Empecé desde muy niño, como a los siete años empecé a fumar. Me piteaba solo una caja de 20 al día y ahí me hice cagar los pulmones Tencha», recordó el auditor.

Al radioescucha le quedan solo dos meses de vida; por eso contó que su objetivo de ahora, es dejar «instalada» a su mujer en la casa de su madre en Temuco, para que ella no quede sola en su actual hogar que están arrendando; debido a eso, quiere regalar todos los muebles de su casa.

«Quiero donarlos (los muebles) a gente que lo necesite. La casa de mi suegra está toda amoblada; no tenemos donde dejar las cosas, ni mucho menos pagar un flete de acá a Temuco», anunció Andrés ante esta dificultad previo a la mudanza de su pareja.

Nuestra Tencha invitó al auditor a enviarle un mensaje a todos los que estaban escuchando; Andrés respondió con un aviso responsable y de optimismo.

«Hay que tomarle importancia a las cosas que no son normales, porque puede ser algo grave y lo que me pasó a mi no pude controlarlo a tiempo; pero creo que hay un Dios y que me voy a sanar. Tengo que fe que puede hacer un milagro», concluyó con esperanza el auditor.