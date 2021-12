Los consejos económicos de Daniella Chávez: «Compren dólares y retiren su plata del Banco Estado»

Daniella Chávez, mediante sus redes sociales reaccionó muy enfurecida ante la derrota de su candidato presidencial, José Antonio Kast. Desde temprano venía indignada por la campaña #CompartoMiAuto; hasta que más tarde realizó sus descargos tras conocerse los primeros resultados y horas después, terminaron las reacciones de la conejita Playboy.

La modelo fue la musa del cierre de campaña del candidato del Frente Social Cristiano y manifestó su firme postura ante los electores del banda opositor.

«Debe ser difícil entender para los de izquierda; que yo sea Playboy,que tenga la misma pareja hace 16 años, que no me drogo, que me hice millonaria por fotos, que no ando desnudándome en la calle, y menos quemando lugares públicos», declaró Chávez tras el evento realizado en el Parque Araucano.

Reacción tras la victoria de Boric

La chica Playboy no quedó exenta de polémicas y manifestó su total rechazo a la elección del nuevo Presidente electo: Gabriel Boric. Es por eso que a través de sus redes expresó su postura, apenas se comenzaron a dar los primeros resultados.

«Claro que no da igual, los chilenos que hoy eligieron Boric sufrirán mucho, pero fue su decisión y hay que respetar…», declaró mediante su cuenta de Twitter.

A lo que la modelo también agregó: «A seguir luchando y vamos a tratar de ayudar a quien se pueda de izquierda o derecha da igual… ¡hay que ayudar a sacar nuestro país adelante! bendiciones».

Finalmente la chica playboy, después de que el abanderado de Apruebo Dignidad dio su discurso tras ganar las elecciones, volvió a arremeter en redes sociales.

«Consejito gratis: compren dólares, retiren su plata del Banco Estado y presionar por retirar el 100% de las AFP, ¡Buenas noches!», declaró finalizando sus intervenciones acerca el escenario electoral.

El candidato de la modelo no pudo superar lo más de 4 millones 600 mil votos (55,9 de las preferencias) que obtuvo el Presidente electo de nuestro país: el diputado Gabriel Boric Font.