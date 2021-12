En Radio Activa «nada nos detiene»: Luis Urzúa

El pasado lunes vivimos una nueva jornada de «En Radio Activa nada nos detiene» de la mano de Pape Salazar. Recuerda que Radio Activa y G100 se unieron para mostrarle al mundo la pega de tantos a través del Campeonato Nacional de Emprendimiento. Concurso que busca acelerar el desarrollo económico de Chile, dándole visibilidad, consejo y capital a los emprendedores nacionales.

Revisa aquí la entrevista completa:

En esta ocasión conocimos la historia de Luis Urzúa, Fundador Killstore y miembro del G100. Un hombre que hizo de su pasión, su trabajo y las ganas de emprender.

«Partí mi negocio de Killstore, por internet vendiendo y entregando todo en las estaciones de metro, así arranqué. Todo por medio de Mercado Libre (..) Yo las hacía todo, vendía productos de tecnología que traía de China», inició Lucho en conversación con Radio Activa.

«A mi siempre me gustó la tecnología, tomé cursos de fotografía, en ese tiempo era consumidor de Youtube. Ahora soy creador de contenido, tengo mi canal. Y bueno, ahí parte el negocio, partí con $0″, agregó.

Cuando se dio cuenta que el negocio estaba siendo rentable, pero necesitaba capital no encontró nada mejor que sacarle la tarjeta de crédito a su hermana, para poder hacer las compras necesarias. «Al principio ella se enojó, pero después me entendió y me ayudó un montó», contó.

Según contó en Radio Activa Luchito, su éxito fue tanto que tuvo que dejar el metro y arrendar una oficina para poder vender sus productos. Además, le sumó valor agregado a su emprendimiento, decidió realizar tutoriales en Youtube para que sus clientes aprendieran a usar sus productos.

Finalmente, Luchito del Viento contó a raíz del éxito de su emprendimiento, decidió sumar más cosas. Fue así como se lanzó realizando cursos donde le enseña a las personas a importar, a traer productos de extranjero, donde la principal herramienta es enseñarle al emprendedor a traer su propia mercadería.

«Hace como dos años llego al G100, como participante del concurso, y después me di cuenta que mi empresa estaba muy grande para ser parte del concurso. Y ahí le digo al Nico que quiero ser parte del G100″, detalló en Radio Activa.