Kenita Larraín bromeó con su predicción: «Acepto encantada el Ministerio de Magia»

Revuelo total generaron las predicciones políticas que realizó Kenita Larraín hace dos años atrás. En sus palabras anunciaba que gente joven aparecería en La Moneda, es decir Gabriel Boric ¿O no?

Ante la conmoción que generó en redes sociales recordar sus palabras, Publimetro decidió hablar con la numeróloga, quién está al tanto de que fue trending topic en redes sociales.

«Fue realmente increíble, pero yo siento que los números te permiten tener una conexión, el leerlos en conjunto y conectar a través de los números con una persona, te ayuda a canalizar”, expresó Kenita Larraín.

“No me acordaba que lo había dicho con esas palabras, en ese escenario hace menos de dos años los candidatos que sonaban eran otros y Boric no aparecía por ninguna parte, entonces realmente también me sorprendí, no tenia cómo saber”, agregó.

Además, aprovechó de bromear con la idea de que Gabriel Boric creara el Ministerio de Magia y ella fuera la representante. “Leí algunos tuits que me tenían que llamar al Ministerio de Magia, acepto encantada”, lanzó bromeando Kenita Larraín.

¿Cuál fue la predicción pasada de Kenita Larraín?

Fue así como hace más de un año la modelo visitó el programa Así Somos de La Red; y realizó una predicción que actualmente toma más fuerza que nunca y que fue revivida por redes sociales.

Así, nombres como el de Joaquín Lavín y Beatriz Sánchez eran juzgados en días donde nadie se imaginaba una Segunda Vuelta entre Gabriel Boric y José Antonio Kast.

Sin embargo, una jugada respuesta de la modelo conmocionó este jueves a Twitter; dejando claro que su adelantado vaticinio podría ser correcto. Kenita Larraín manifestó que “yo siento que por la energía que viene de la Tierra y esta renovación total, siento que va a ser alguien que nosotros no lo estamos considerando ahora”.

«No es alguien reconocido por muchos años en la política, que tenga una carrera desde hace muchos años», agregó.

La modelo manifestó que “es alguien nuevo”, lo que de inmediato hizo que varios apuntaran a Gabriel Boric.

Predicciones para el Gobierno de Gabriel Boric

“Siento que la Tierra está viviendo, independiente del Gobierno que venga para Chile, hay cambios planetarios y van a venir cosas, grandes cambios (…) el año 2022 es un año maestro, se llama el constructor divino, hay personas que están súper contentas y hay personas que tienen miedo de lo que va a pasar, yo siento que si bien hoy con pandemia y cosas que han pasado, no estamos en el momento mas luminoso, pero sí se viene mucha luz, hay que confiar en eso y potenciarlo, se van a venir cambios”, dice muy segura.

Pero además Kenita Larraín aseguró que “el programa que presenta Boric, no sé si lo va a lograr realizar realmente, porque van a venir muchos cambios. El programa sirve para como está hoy, pero va a cambiar tanto el mundo, el programa, cualquier programa, va a quedar obsoleto, van a venir muchos cambios, pero mucha luz”.

Además hizo un llamado a la ciudadanía: “Que la gente confíe y suelte ese miedo y podemos unirnos y traer cosas realmente lindas, independiente del candidato que esté gobernando”.