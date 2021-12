¡Lo calzaron! Pape Salazar se quedó como vocal de mesa

Desde bien tempranito Radio Activa hizo una transmisión especial para acompañar a todos los auditores en esta segunda vuelta electoral. Sin embargo, nuestro Pape Salazar tuvo que ausentarse, dejando a la Tencha Salvaje con el alma en un hilo.

¿La razón? Lo que paso es que nuestro querido locutor partió bien tempranito a cumplir con su deber cívico, pero fue tan temprano que tuvo que ponerse la camiseta y ayudar a constituir mesas. Por esta razón este 19 de diciembre Pape Salazar fue vocal de mesa.

Su labor la está cumpliendo en el Escuela Consolidada Dávila, lugar donde le tocaba votar y donde está como comisario de la mesa 2M.

«La aventura del día de hoy a estado buena hasta el momento, son las tres de la tarde, hace mucho calor y han venido muchas personas, en comparación de la vez anterior según me han dicho la presidenta y el secretario de la mesa», contó nuestro Pape Salazar.

«Yo soy nuevo en esto, porque a la hora que yo vine a votar, vine temprano no estaban las mesas constituidas. Y una de las personas que me ve me dice ‘usted es vocal’ y yo le digo, ‘no, vine a votar’. Y ahí me dice ‘hay mesas que no están constituidas, ¿usted se puede quedar?'», relató el locutor sobre como le pidieron quedarse en la escuela.

A pesar de que podría haberse hecho el loco y apretar chala para volver a casa, Pape Salazar decidió aceptar con este compromiso electoral y quedarse como vocal de mesa.

«Justo una persona me ve en ese momento y me dice ‘wena Pape’, y la persona me dice de nuevo ‘¿usted se puede quedar?’. Así que le dije que obvio que si», comentó.

«Si hay que quedarse, nos quedamos. Así que estoy feliz de comisario de la mesa 2M, de la Escuela Consolidada Dávila», sentenció Pape Salazar.