«Me rompió por dentro»: El duro relato de Belén Mora tras recordar la pérdida de su bebé

Si bien este 2021 ha sido un año lleno de éxitos para Belén Mora, no solo por su programa «Políticamente Incorrecto», sino también por la llegada su primer hijo junto a Toto Acuña. También ha pasado por momentos difíciles que ha decidido compartir por redes sociales.

La comediante compartió este miércoles un duro relato en su cuenta de Instagram, en la que describió como vivió la pérdida de su embarazo en el año 2020.

«Con @totoacunaoficial estábamos felices, dichosos, nerviosos. Yo andaba full regalona. A las 22:00 app, me fui a acostar y pasé al baño y vi unas gotas de sangre en mi calzón”, inició relatando Belén Mora.

«Le dije a Toto, llamó al doctor y este nos dijo que si eran gotitas estaba todo bien. Treinta minutos después era una hemorragia. Entré en una suerte de shock. Toto tomó el control de la situación, fuimos a la clínica, a urgencia de maternidad”.

Además, agregó que “nos recibió la ginecóloga de turno, que con muy pocas habilidades blandas nos comunicaba que era un aborto. Seguido a eso le pide a la enfermera ‘la espátula grande’. Toto tomándome la mano, pálido, yo pálida, en shock, entregada”.

Los minutos más difíciles

Por otra parte, Belén Mora se refirió a como vivió el proceso en el hospital, en el que le informaron el proceso a seguir cuando ella tenía 9 semanas 1/2 de embarazo.

«La doctora llama a mi ginecólogo, le informa la situación y de repente se empieza a reír: habían empezado a hablar de planes de año nuevo», relató la comediante.

“Me ofrecieron realizar un legrado o botarlo de manera natural. Decidí hacerlo de manera natural. Estuve diez días llorando cada vez que tiraba la cadena, con un dolor que me partió el alma y el cuerpo, que me rompió por dentro”, continuó.

Agregando que, “la reconstrucción no ha sido fácil. La pena no se va nunca. Y llegó este otro embarazo, que me pilla con un cuerpo aún golpeado psicológicamente y hormonalmente, una pandemia interminable, y otros problemas más”.

“Se suma a que laboralmente es el mejor año de mi vida profesional. Y ha sido durísimo lidiar con todas esas emociones. Transitando por una depresión severa, sumado a mi trastorno bipolar. 2021, has sido un año de aprendizaje, pero ándate luego”, manifestó Belén Mora.

Finalmente Belén Mora, reflexionó: “Me quedo con lo mejor: tengo un hombre a mi lado que está ‘en las malas’ que es LO MÁS IMPORTANTE. Me contiene, me apaña, me ama. Saliendo de a poco de la oscuridad. Tengo amigos maravillosos que me han contenido y los amo con el alma. Gracias”.

“Palabras para quienes estén pasando por algo similar: FUERZA. No deja de doler, se aprende a vivir con el dolor”, cerró.