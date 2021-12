¿Weón, conche…? El entretenido diálogo de Brereton y un hincha chileno

Hace un par de semanas la suegra de Chile soltó que Ben Brereton, llegaba con mucho garabato a Inglaterra después de jugar por la selección chilena. Ahora después de un partido del equipo del delantero chileno, se notó que «Big Ben» los conoce muy bien.

El crack del Blackburn Rovers de Inglaterra y de la selección chilena, ayer hizo un gol y llegó a un total de 20 goles en seis meses por su equipo. Esta es sin duda la mejor temporada del delantero y la alza se notó desde que debutó por Chile. Pero esta buena racha no fue lo único que absorbió de nuestro país.

Previo al partido, Ben Brereton le envió un saludo en inglés a un chileno que viajó hasta Inglaterra. Se referían a Manuel Muñoz, el hincha que pudo presenciar el triunfo del Blackburn Rovers y un nuevo gol de nuestro querido Ben.

Wholesome content. 🥰

When Manuel and his son met @benbreo! 💙🇨🇱#ROVvBAR | #Rovers 🔵⚪️ pic.twitter.com/hwa3HjaeLr

— Blackburn Rovers (@Rovers) December 29, 2021