Mila Correa reapareció en redes sociales con puro power: «Decidí amarme de la forma que sea»

El último tiempo no ha sido nada fácil para Mila Correa, quién contó públicamente que fue diagnosticada con cáncer de mama. Enfermedad que la obligó a someterse a diversos tratamientos para mejorar su calidad de vida y ganarle la batalla.

Sin embargo, el proceso no ha sido fácil, así lo reflejó la ex chica reality quién ha usado su cuenta de Instagram en el último tiempo para relatar cada una de las situaciones que ha vivido.

Por eso, Mila Correa decidió compartir una publicación en la que resumió lo que ha vivido con el cáncer y como se enfrenta actualmente a la enfermedad.

La emotiva publicación

«Un gusto : Soy Mila 🙆🏽‍♀️36 años, paciente en Tratamiento de Cáncer de Mama; 💪🏽Mi peso actual es de 72 kilos, subí 12 kilos con el Cáncer, mucha droga a producto del mismo tratamiento 🤭 espero pronto poder ir bajando de a poquito y no sentirme tan hinchada», inició Mila Correa en su publicación.

«Mido 1,71, me hicieron una mastectomía parcial (sacaron un 40% de mi mama izquierda ). En su minuto se me cayo totalmente el pelito; cejas; pestañas algunas uñas .Y recibo decenas de mensajes con mucho cariño, principalmente preguntando como me mantengo tan bien, de verdad mis peladitas hermosas me alagan mucho», agregó.

Finalmente, Mila Correa agradeció la gran cantidad de mensajes de apoyo que le llegan a diario. Y aseguró que su clave para enfrentar la difícil enfermedad es mirar la vida con aceptación y amarse por sobre todas las cosas.

«Yo no quería esto en mi vida pero ya que llego, desde el día 1; decidí amarme de la forma que sea, todo es un proceso y me he permitido vivir cada etapa. Son 15 meses de un proceso enriquecedor; y tengo seguridad que al final de todo esto Diosito tiene preparado algo mucho mejor de lo que yo tengo planeado 🙏🏽la segunda foto, muestra tal como estoy 👌🏽Gracias por tanto amor «, sentenció Mila Correa.