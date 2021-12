Nueva pérdida enluta a Daniel Fuenzalida: «Me quedo con la tranquilidad de poder haberme despedido»

Sin lugar a dudas el 2021 ha sido un año totalmente difícil para Daniel Fuenzalida, quién enfrentó la muerte de su madre, un complicado estado de salud de su padre y ahora la pérdida de otro familiar.

Por medio de su cuenta de Instagram, el locutor de Central de Radio Activa escribió una potente reflexión luego de informar la muerte de su tío.

«Recibo con mucha pena la pérdida de un gran tío para mi, yo lejos en mis días de descanso justo coincidió y no podré acompañar en esta partida», inició Daniel Fuenzalida.

«Me quedo con la tranquilidad de poder haberme despedido y me guardo sus consejos que me dio este miércoles, lo más importante que me dijiste es que lo mío es la resiliencia. Buen viaje tío Nino, gracias por todos tus gestos, más que grandes cosas, pequeños gestos que quedan para toda la vida, un abrazo a mis primos y tía, gracias por todo tío nino», agregó el locutor.

«Siempre te recordaré, el enano (como me decías) un año para seguir aprendiendo», finalizó emocionado Daniel Fuenzalida.

La publicación se llenó rápidamente muestras de apoyo de parte de sus amigos cercanos y seguidores. Cabe recordar que el locutor de Radio Activa se encuentra descansando algunos días, por lo que volverá en algunos días más a su programa Central Radio Activa.

Premios Estrellas 2021

El programa de Daniel «Huevo» Fuenzalida y Juako Lee se ganó un especial reconocimiento en los Premios Estrellas 2021. Una ceremonia organizada por Publimetro y Zona Latina, que reconoce a lo mejor de la televisión y la radio de nuestro país.

Gracias al apoyo de los radioactivos que votaron, Central Radio Activa se quedó con el galardón de «Programa de Radio Estrella». Categoría en la que también estaba nominado «Yo soy tu Pape», y el programa de nuestra radio hermana, Corazón, «El Vacilón Matinal de la Corazón».

«Estamos felices, muy contentos. Lamentamblemente Daniel no pudo asistir hoy porque anda con su hija en un viaje que tenían programado hace mucho tiempo a Nueva York», indicó Juako Lee, quién recibió el galardón.

«Estamos feliz porque es un premio al mejor programa, es una pega que venimos haciendo desde el año 2013. Estoy contento, especialmente por Daniel Fuenzalida, ya que se lo merece, ultimamente lo ha pasado mal, con el fallecimiento de su mamá, después su papá tuvo problemas. Por último cosas como esta te arreglan y te hacen sentir bien», agregó.