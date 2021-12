Dos jóvenes escapan increíblemente durante incendio en edificio de Nueva York

Un terrible incendio vivieron dos jóvenes en un edificio en Nueva York. Ambos adolescentes realizaron un escape peligroso colgándose de un tubo exterior a su hogar, mientras se desarrollaba la emergencia incendiaria y esperaban la llegada de bomberos.

La peligrosa huida fue captada por un vecino del edificio del frente; en la que se veía a los dos adolescentes saliendo por la ventana del cuarto piso y colgándose de un largo tubo que recorría gran parte del edificio.

Ante los gritos y la desesperación de los presentes; los jóvenes se deslizaron por el tubo tras la llegada de una camioneta asistencial y el cuerpo de bomberos. Así fue como ambos pudieron dejar atrás, por suerte, las llamas y el humo que crecían cada vez más.

Según relevó ABC, el trágico momento fue grabado en el barrio estadounidense East Village, de la ciudad de Nueva York. El recinto incendiado era de propiedad estatal, el cual entrega ayudas habitacionales a las personas sin hogar.

Alrededor de 30 unidades de emergencia y 180 bomberos del Departamento de Bomberos de la Ciudad de Nueva York llegaron al catástrofe de East Village; pudieron llegar a tiempo a las afueras del edificio, para ayudar a los jóvenes y a gran parte de los demás residentes.

WATCH: Dramatic video of teens escaping apartment fire on Avenue D in East Village. NYC fire officials say a 13y/o boy and 18y/o female shimmy down a construction conduit down the side of a building@ABC7NY pic.twitter.com/FcG9iPxGtq

