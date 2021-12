Rocío Marengo habló sobre la maternidad: «Voy a ser mamá, con o sin él»

Hace algunas semanas Rocío Marengo hizo noticia en su país natal al confirmar su retiro de los programas de televisión para cumplir por fin su sueño: convertirse en madre.

«A veces las cosas no se dan y no tienen que ver con que uno quiera o no quiera las cosas. A veces no se dan… hace siete años que estamos juntos con Edu», comentó hace algunos meses.

Sobre este tema, la argentina volvió a referirse en conversación con Julio César Rodríguez, en medio del programa «Pero con respeto», donde fue invitada.

En primer lugar Rocío Marengo se refirió a su relación con Eduardo Fort, hombre con el que tiene una relación de años. “Nos queremos mucho. Nos elegimos, y nos volvemos a elegir”, expresó bastante enamorada.

Bajo este contexto es que la blonda habló a la posibilidad de convertirse muy pronto en madre, ya que los planes están a la orden del día. “Ya trabajé harto, cumplí todas mis expectativas y me realicé como mujer (…) Siento que ahora es momento de enfrentar otro camino“, reflexionó.

Asimismo, comentó que han conversado el tema con su pareja. “Está en los planes”, precisó.

Adicta al trabajo

Rocío Marengo admitió que durante toda su carrera en televisión siempre ha estado enfocada al trabajo, dejándole casi nulo espacio a su vida personal. “Yo soy muy adicta al trabajo, aposté mucho en eso. El hecho de ir a Argentina, venir a Chile, me llenaba de felicidad, era mi todo”, añadió Marengo, asegurando que Fort entendió ese proceso.

Cabe recordar que en 2019, en el espacio Sigamos de largo de Canal 13, la argentina ya había expresado sus intenciones de convertirse en madre.

En dicha ocasión, se refirió a “la presión del reloj biológico”. “Mi decisión no depende de él, no es mi tema, voy a ser mamá, con o sin él. Estoy en esos días donde estoy por tomar la decisión”, comentó en ese entonces.