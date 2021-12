«Te doy pantalla por 24 horas»: Sigue el round entre Perla Ilich y Daniela Aránguiz

El conflicto entre Perla Ilich y Daniela Aránguiz, integrantes del programa «El Discípulo del Chef» está lejos de terminar, a pesar de que hace algunos días habían hecho las pases por redes sociales.

Parece que la buena onda entre las integrantes del equipo verde duró menos que Arturo Longton en la cocina. Todo a raíz de un video que publicó el maquillador de Daniela Aránguiz, donde salía lanzando una indirecta, quién si bien no tuvo nombres, todo hacía presagiar que iban dedicados a la gitana.

“Hay que ser limpiecita porque imagínate las cochinas. Yo conozco a tantas cochinas que no se lavan ni las manos para cocinar en el programa que estoy; con eso les digo todo, y después se hacen las ofendidas”, lanzó la esposa del Mago Valdivia.

La defensa de Perla

Sin embargo, las palabras de la autodenominada ‘cara de cuica’ no dejaron ajena a Perla Ilich quién de inmediato se defendió por medio de su cuenta de Instagram y replicando el video de Aránguiz.

“Te respondo yo por que fue la única con quien discutiste por algo que no hice y me trataste de cochina; cuando se vio claramente que jamás metí nada cochino a la olla. Somos mujeres, hay que apoyarse; pero tú no tienes empatía ni con mi perro. Vamos de nuevo con el show; te doy pantalla por 24 horas para decirte todo lo que te diré mañana mirándote a la cara por que eso es lo que buscas show; no eres capaz de sobresalir por algún carisma”, escribió bastante molesta la gitana.

Y en esa misma línea, agregó: “te respondo yo sin indirecta, lávate la boca bien antes de hablar por que cuando uno entra a un programa de cocina es cocina, la TV tiene show pero este no es el momento, hay cosas más importantes en el país”.

Se lanzó con todo

“Eres mala, fría, mentirosa, mentiste hasta diciendo que no te envié el WhatsApp y lo borraste por que te gusta mirar a la gente en menos”, le dijo Perla Ilich incluso etiquetándola en un comentario en Instagram.

“La plata no hace al ser humano el ser humano genera la plata trabajando, yo no conocí tus Emiratos como dices tú, yo trabajo y junto plata como cualquier chileno para ir de vacaciones y lo que yo no soporto en la vida es el racismo y mirar a la gente por debajo del hombro, por que todos somos iguales ante los ojos de Dios”, disparó.

“Que raro que me llames cochina por las redes cuando en persona me dices que soy una de las más limpias, ¿sabes cómo se llama eso? show por que no te funcionó conmigo, dejarme humillar por alguien como tú, señora aprenda a tener humildad por que yo vivo feliz y no peleo hasta que me buscan y tratas de menospreciar a la gente”, se desahogó Perla Ilich.

“Te dejé bien hasta en el diario hablando de ti y diciendo que te ves dura pero no lo eres pensando en tu familia pero solo veo a alguien con rabia interna que trata de sobresalir haciendo daño y si tengo que renunciar para no estar al lado de alguien con el alma mala lo haré por mi tranquilidad”, avisó al final de su descargo.