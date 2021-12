Vale Roth se confiesa: «No era 1 o 2 tragos, eran 11 o 12»

Vale Roth se confesó luego de haber estado ausente de la pantalla chica por mucho tiempo. La ex-gimnasta confesó a La Cuarta, que la razón de la por qué rechazó diferentes propuestas es porque se iba a «sentir incómoda con la farándula y los escándalos».

Sin embargo, ahora volverá a la televisión para el programa «Aquí se baila: Talento por sobre la fama»; espació de Canal 13 que será animado por Sergio Lagos en enero de 2022. «Porque yo en el otro programa, Bailando por un sueño, quedé muy a medias; entonces dije ‘ya esta es la mía, aquí voy no más'», explicó en una entrevista.

«Y para mostrar algo también, porque me carga estar en la tele sin demostrar nada, hablando sólo de mi pasado (…) a mí me gusta mostrar talento. Yo creo que di un 30% de lo que podía dar. Y ahora, voy a dar el 200%, el 300% y si es necesario voy a ensayar hasta en los sueños», añadió Roth.

Asimismo, la modelo también agregó que «el programa la pilla en su mejor momento». Esto «porque con su familia está muy bien».

«En bailando por un sueño estaba mal con todos, no hablaba con nadie y por eso también estaba medio depresiva», agregó Roth.

Vale Roth sobria

Por otra parte, la ex-gimnasta aseguró: «ahora dejó el copete hace cuatro meses, entonces en el tema de la responsabilidad estoy al 100%. Antes, siempre cuando tomaba faltaba al otro día, tenía acá y uno se pone que media irresponsable y me mandé muchos condoro. Yo creo que en cada cada cóndor que me mandé en al televisión nunca estaba sobria, siempre hubo copete».

«Aparte que no me podría controlar, no era un trago ni dos; eran diez o doce. Y esto, el no tomar, ha sacado lo mejor de mí; porque tengo mucha más energía, no pierdo días, trabajo sábado y domingo, hago rutinas de ejercicio y estoy al 100», concluyó la Roth.