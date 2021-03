Vale Roth declaró tener pruebas contra su ex pareja

La polémica entre la ex Calle 7, Vale Roth y su ex pareja, Tomás Correa continúa. La situación habría iniciado después de que Correa diera declaraciones con respecto a Valentina en redes sociales. Una de las revelaciones fue que Roth y él pagaron para que ella pudiera sacar su cuarto medio.

Sin embargo, según él, la ex chica reality no rindió ninguna prueba ni cursos. «Tengo pruebas», expresó Correa en esa oportunidad.

De igual forma, también aseguró que sufrió violencia en su relación. «En el transcurso de nuestro pololeo, recibí más de 5 golpes y violencia verbal», agregó Correa.

Las declaraciones afectaron mucho a Roth, incluso, unos días atrás, la ex chica reality sufrió una parálisis facial debido al estrés que le ha provocado la situación. En el video, Roth comentó que la caída de su labio derecho la asustó mucho. «Llamé a mi mamá. Le mandé un video y todo. Me da vergüenza subirlo. Pero ahora estoy bien, menos mal”, agregó.

Aún cuando Vale Roth no había hablado mucho al respecto, la contraofensiva no esperó y utilizó sus redes sociales para referirse a la situación, al mismo tiempo que hizo una petición.

«Yo les pido que no me pregunten más por mi ex. Me he mantenido al margen», comentó en primera instancia. «Él ha hablado pestes de mí. Pero yo tengo pruebas, videos, pantallazos… Yo grabé de todo. Me da rabia cuando solo escuchan su versión amigos y gente que lo conoce. Si mostrara la hue… quedarían pal po…», agregó.

Y según AR13, la ex chica reality habría finalizado el tema con un «no quiero hablar más de este tema que es muy latero», ya que está cansada de la situación.