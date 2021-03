Pasajeras agreden a chofer de Uber que les pide usar mascarilla

En medio de una pandemia y con medidas sanitarias para evitar el contagio de Covid-19, sigue habiendo gente que se niega a usar mascarilla.

Esta vez la cadena de noticias CBS dio a conocer la historia de Subhakar Khadka, un conductor de Uber de San Francisco, Estados Unidos al que tres pasajeras atacaron cuando les pidió que pusieran la mascarilla dentro de su auto.

Subhakar le contó a CBS que recogió a las mujeres a las 7 de la mañana y que ellas parecían venir de una fiesta.

En un momento el conductor decidió detener el viaje para convencerlas de usar su mascarilla correctamente, por el peligro de contagio que existía dentro del auto.

Gracias a los registros de la cámara que Subhakar tenía dentro del vehículo se ve cómo una de las usuarias comienza a golpearlo, mientras las otras dos le tosen en la cabeza.

Luego de eso una de ellas trató de quitarle el celular al conductor y el se lo arrebató de las manos por lo que la pelea subió de tono

Según los antecedentes que entregó la policía de San Francisco, una de las mujeres además le lanzó gas pimienta al conductor y luego todas salieron corriendo del auto.

Consecuencias para las pasajeras

Uber anunció que las cuentas de las usuarias fueron cerradas para dar el ejemplo al resto de la comunidad y calificaron la conducta como aberrante.

“Este comportamiento es completamente inaceptable y va en contra de nuestras normas de la comunidad. Nuestro equipo investigó esta situación y eliminó el acceso del pasajero a la plataforma Uber” declararon.

Por su parte Subhakar explicó a los medios que aún no entiende por qué las pasajeras actuaron de manera tan agresiva, ya que él nunca fue violento con ellas.

“Nunca les dije nada malo, nunca maldije, no me criaron de esa manera. No golpeo a la gente, no me criaron de esa manera” agregó.

Las autoridades de salud también se pronunciaron respecto al caso y anunciaron que tomarían medidas en contra de las pasajeras por violar el Código Sanitario de Estados Unidos.

Revisa el video aquí:

Anti-maskers in California physically assault and cough on an Uber driver pic.twitter.com/k5fyhyvid2 — Fifty Shades of Whey (@davenewworld_2) March 9, 2021

«>