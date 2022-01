¿Amante de las aplicaciones de citas? Consejos para no fracasar en el intento

Desde antes de la pandemia, las personas alrededor del mundo decidían conocer a su media naranja en línea. Aunque con todo lo acontecido en el mundo se transformó en la única opción. Fue así como Tinder, Grindr o Facebook Parejas fueron las aplicaciones más descargadas por los solteros.

Lo cierto es que para triunfar con este método es necesario seguir algunos consejos que te permitirán saber que hacer y que no en medio de una cita virtual.

1. Ser selectiv@

El primer gran paso para lograrlo es haciendo que tu perfil sea atractivo, pero a la vez selectivo. Esto te permite hacer un primer filtro y descarte.

Si ya sabes lo que estás buscando, demuestra en tu perfil quien realmente eres, cuáles son tus gustos/disgustos y lo que buscas. De esta manera, quien lo lea sabrá a qué atenerse. Algunas personas les resultará atractivo y a otras no. Las primeras son las que importan.

De todas maneras no le podemos gustar a todo el mundo.

2. Haz lo posible para saber cuanto gana

Este puede ser un punto controversial y puede ser visto como discriminatorio. Después de todo “el amor romántico” nos dice que “contigo pan y cebolla”. Pero en la realidad, con el amor romántico no basta.

Diversas investigaciones han demostrado que uno de los conflictos más frecuentes en las parejas el tema del dinero. Por lo tanto, podrías comenzar por hacerte preguntas como: ¿Quiero estar con alguien sin ingresos ni estabilidad económica y que es mantenido por sus padres? ¿Podría mantener en el tiempo una relación con alguien obscenamente millonario? ¿es importante para mí que tenga una fuente de ingresos consistente?

Pero OJO: El anonimato de lo virtual nos permite manejar el atractivo personal a nuestro antojo y en relación con esto; las estadísticas indican que sobre el 80% de los usuarios “miente” en sus perfiles acerca de la edad, altura, apariencia física y peso. Los hombres además mienten en cuanto a nuestro nivel económico.

3. ¿Está abiert@ a conocer a tus amig@s y presentarte a l@s suy@s?

¿Está abiert@ a presentarte a su familia? ¿Se quiere juntar contigo solo en privado? Es muy recomendable que las primeras citas cara a cara sean en lugares públicos. Esto por razones de seguridad. En Internet, por ejemplo en Tinder, todo puede parecer perfecto, pero como dice el dicho “caras vemos, corazones no sabemos”.

4. ¿Tienen intereses y pasatiempos en común?

No es en absoluto necesario que tengas los mismos gustos e intereses. Eso sería poco probable y algo bizarro. Sin embargo, es importante que tengan algunos en común. Esto será un valor agregado a la amistad que sustentara la relación y el ingrediente clave para disfrutar de experiencias compartidas.

5. ¿Es una “persona cerrada” o está abierta a nuevas ideas y a probar cosas distintas?

Una mentalidad sana suele estar abierta a las ideas y a probar cosas o formas nuevas ,incluso si al principio hay cierto escepticismo. Si recibes muchos “NO” o percibes rigidez en como son o no las cosas, lo que se debe hacer y lo que no, juicios duros ante cierto tipo de personas, creencias o costumbres, tal vez sea una señal de alerta.

6. ¿Es puro BLA BLA y nada de acción?

A veces cometemos el error de apostar en las personas basándonos en ideas de cómo se ven, se sienten o suenan, en lugar de lo que se puede ver, sentir u oír en la realidad. Lo que necesitamos hacer es obtener una verificación sobre la brecha entre lo que la persona planea y lo que está concretando. Si alguien dice querer hacer grandes cosas (contigo y con su vida) pero luego hace un esfuerzo mínimo o nulo para lograrlo, puede ser solo un marketing de preventa bien diseñado.

7. Habla por teléfono antes de juntarte en persona

Esto se trata de tener una llamada telefónica real, donde puedas escuchar su voz y comunicarte auténticamente durante al menos 15 a 20 minutos. Eso te da tiempo para determinar si tienes suficiente química para al menos entablar una conversación. Si se siente como una tortura eterna el nada más mantener la conversación, probablemente reunirse en persona no valga la pena.

8. Cuídate

Si tienes la confianza e interés por juntarte en persona, avísale a alguien desconfianza cuando y donde vas a hacerlo. Mejor aún si le compartes tu ubicación en tiempo real. Júntate en un lugar público y si la otra persona insiste que sea en su casa o un lugar privado, aborta la misión.

Si se juntan a tomar algo, que no se te pase la mano con las bebidas alcohólicas y no quites de tu vista lo que estés tomando. Por último, si tienes dudas de si juntarte o no, abstente. Estas recomendaciones no garantizan tu seguridad al 100%, pero disminuyen algunos de los riesgos propios de juntarte con un desconocido.