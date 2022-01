Ashton Kutcher en Chile: Revelan foto del famoso actor en Punta Arenas

Sin lugar a dudas el sur de Chile y la zona Austral de nuestro país son un lugar perfecto para ir de turista. Y en eso estuvo de acuerdo el famoso actor Ashton Kutcher comiendo su buena centolla magallánica.

Y esto es porque el famoso actor de 43 años estuvo paseando en Punta Arenas. Bien lo dejó claro una foto de Kutcher publicada por un local de comida de la zona.

Una estrella de Hollywood en el sur de Chile

La cuenta de Facebook de «Sotito’s Restaurant» subió una foto donde aparece Kutcher muy abrigado; con su buena chaqueta azul para capear el frio de la región de Magallanes, acompañado de un gorrito y guantes. En comparación a un caballero, que parece ser parte del restaurant, acostumbrado al frio austral.

«Si usted al igual que Ashton desea disfrutar de una deliciosa centolla magallánica, no dude en realizar su reservación. ¡Gracias por tu visita Ashton!», escribieron desde el local de comida felices por el invitado ilustre que tuvieron.

Según informó 24 Horas, el protagonista de «That ’70s Show» fue solamente con fines turísticos a la zona. Se sacó fotos con personas de Punta Arenas y estuvo hospedado en el Hotel Casino Dreams. Incluso en «Sotito’s Restaurant» pidió una mesa especial para él solito.

Esta «soledad» se debió a que no se encontraba acompañado por su esposa, la actriz Mila Kunis. Además, Ashton Kutcher no publicó ninguna fotografía que evidenciara anteriormente su visita a nuestro país y menos su esposa, ya que no tiene Instagram.

Por otra parte, otro famoso hollywoodense que paseó recientemente fue Liev Schreiber. El actor de la trilogía de «Scream», estuvo a fines de diciembre en Punta Arenas. E incluso tuvo que realizar cuarentena preventiva en Chile, debido a mantener un contacto estrecho con una persona con Coronavirus.