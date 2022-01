Recuperó la pega: Iván Cabrera será parte de «Aquí se baila»

Canal 13 había bajado la participación del bailarín producto de la polémica con su ex pareja.

Semanas complicadas son las que vivió Iván Cabrera luego de las graves acusaciones que dio Antonella Muñoz, ex pareja, quién lo acusó de violencia de género.

Por medio de un live con la periodista Cecilia Gutiérrez, la mujer acusó al «Potro» de obligarla a realizar prácticas sexuales con otras personas, consumo de droga y enviarle material íntimo con quién en esa época era su pareja; la español Gala Caldirola.

Sin embargo, producto de las declaraciones de Muñoz, Iván Cabrera no solamente fue dañado moralmente, sino que también profesional. Ya que fue bajado rápidamente del programa Aquí se baila de Canal 13, donde había firmado hace poco.

Por eso, tras el desmentido de Muñoz, quien se retractó de todo el fin de semana en sus redes sociales, una buena noticia llegó a la vida del bailarín. Una respecto a su vínculo laboral.

Recuperó la pega

Así, luego de que Antonella se desdijera, la estación de Inés Matte Urrejola decidió reincorporar a Iván Cabrera a su estelar de baile.

Esto luego de haber anunciado, tras los hechos, que su participación se encontraría suspendida hasta que se aclararan los hechos.

Como aquello ocurrió, y el caso dio un vuelco, la señal comunicó que “a raíz de los hechos acontecidos y declaraciones realizadas; se ha acordado con Iván Cabrera que retome su participación en el programa “Aquí se baila”, e ingresará a la competencia dentro de los próximos capítulos”.

De esta forma, tras los “17 días de pesadilla”, como los calificó el mismo bailarín, Iván Cabrera regresará a la pantalla chica de la mano del programa animado por Sergio Lagos en Canal 13.

«Que los golpes de la vida no te impidan seguir floreciendo. Los árboles tb tienen ramas rotas y aún así siguen creciendo. Por eso me pongo de pie, me sacudo el polvo, levanto mi cabeza; miro al frente y respiro profundo para seguir mi camino», escribió el bailarín en su cuenta de Instagram.