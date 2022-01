Atrás quedó Conita Ríos: Maripán vive un intenso romance con Aylén Milla

Los tortolitos están disfrutando juntos en Mónaco, a pesar de que no lo han confirmado las pistas en redes sociales los echaron al agua.

Al parecer atrás quedó el amor entre Guillermo Maripán y Conita Ríos, es que el futbolista ya tendría su corazón flechado por otra chiquilla. Se trataría de la ex chica reality Aylén Milla.

El mundo de farandulandia prendió sus antenas ante este nuevo cahuín que confirmaría que los tortolitos están disfrutando del amor en Mónaco, país donde el futbolista se encuentra radicado por su carrera deportiva.

Todo surgió cuando la chiquilla realizó un misterioso viaje al mismo lugar donde actualmente se encuentra Maripán, y al parecer un amigo en común, la habría hecho de cupido, el argentino Luis Mateucci.

¿Confirmaron el romance?

Por el momento ni Maripán, ni Aylén Milla han confirmado oficialmente el romance. Sin embargo, la página de Instagram «Reality Culiao», mostró algunos pantallazos que evidenciarían que la pareja está disfrutando a concho del tiempo juntos.

“Mismo ascensor, mismas vistas en el mismo hotel en Mónaco. Según fuentes cercanas los tortolitos estarían saliendo desde noviembre de 2021 donde los vieron juntos en el Hotel Mandarín en Santiago, junto a otros amigos del futbolista”, sostienen en la publicación, en la cual subieron una serie de fotos para argumentar sus dichos.

Por la boca muere el pez

Por otra parte, los rápidos de la web encontraron unas declaraciones en las que Aylén Milla habría dicho que no creía en el amor entre futbolista y modelo. Especialmente cuando se hizo público el romance de Gala Caldirola y Mauricio Isla.

Ante estas declaraciones una de las usuarias de Instagram decidió encarar a la nueva conquista de Maripán. “Decías que no creías en el amor entre modelo y futbolista, que era por interés y ahora andas muy coqueta con Maripán. Por la boca muere el pez”, le escribieron.

Obviamente, la modelo decidió responder sin filtro ante las críticas, aclarando que, «lo dije hace 5 años y porque estaba picada con Gala. ¿Y? ¿Y qué? ¿Tú no dijiste cosas que luego cambiaste de parecer o dijiste algo por rabia de adolescente? Vale, yo sí!”, se desahogó.

Finalmente, Aylén Milla decidió romper el silencio ante las especulaciones de su romance con Maripán y escribió un mensaje en su Instagram. «Gracias por los comentarios bonitos, con buena energía (…) Gracias también por las críticas a lo «old school» que se definen a ustedes mismos. Quien no mejora no progresa, no aprende en esta vida. Que triste pasar la vida y los años sin mejorar ni aprender», lanzó la argentina.