Britney Spears acusó a Jamie de explotar su imagen para ganar dinero

Britney Spears acusó a su hermana de difamar su imagen, mediante una extensa carta enviada por su abogado. «Cosas que debería haber dicho» es el libro publicado por Jamie Lynn Spears y la razón de la explosión de la polémica.

Aunque la disputa no comenzó ahora, sino que ya venía de antes. La «princesa del pop» todavía se siente dolida por la supuesta nula intervención de su hermana, en la injusta tutela que tenía su padre sobre ella.

La polémica carta

A través de su abogado Mathew Rosengart, la cantante de 40 años le pidió a su hermana que le dejara fuera de las declaraciones, respecto a su reciente libro.

Según reveló Page Six, medio que tuvo acceso a la carta, la interprete de «Toxic» aseguró que no se sentirá más intimidada por lo que ha dicho en su libro.

«Aunque Britney no ha leído y no tiene la intención de leer su libro, ella y millones de sus fanáticos se sorprendieron al ver cómo la ha explotado para obtener ganancias monetarias. Ella no lo tolerará, ni debería hacerlo», lanzó el abogado en la comentada carta.

«Britney era el sostén de la familia y también te apoyaba a ti. Está mal ventilar públicamente quejas falsas o fantásticas, especialmente cuando están diseñadas para vender libros. También es potencialmente ilegal y difamatorio», agregó el representante legal en la carta con fecha 17 de enero.

La previa disputa de las hermanas

«Jamie Lynn, felicidades cariño. Te has rebajado a un nuevo nivel completamente bajo (…) Por favor, para con estas locas mentiras para los libros de Hollywood», expresó Britney Spears a través de la plataforma del pajarillo anticipando lo que sería la carta de su abogado.

Durante el mismo día, Jamie Lynn Spears se refirió al tema «por última vez» al tema según ella, por medio de un comunicado en su Instagram. Y contó desde su punta de vista la polémica que se formó de ella y su hermana.

«Es difícil ver estas publicaciones, como sé que el mundo también siente. Solo le deseo lo mejor», inició la actriz de Zoey 101.

«Odio reventar la burbuja de mi hermana, pero mi punto de vista no se trata de ella. No puedo evitar que nací siendo una Spears, y que parte de mi experiencia involucre a mi hermana», declaró la menor de las Spears diciendo que seguirá adelante y que espera que su hermana haga lo mismo.