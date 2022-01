Chiqui Aguayo y su visión de Alberto Plaza: «No me agrada nada»

Sin lugar una de las polémicas que nunca pasa de moda, es la que protagonizó Chiqui Aguayo con Alberto Plaza. Esto luego de que el cantante escribiera una columna respecto al show de la comediante en el Festival de Viña y la catalogara de «flaite».

En un nuevo capítulo de La Divina Comida, la comediante compartió con colegas como Jenny Cavallo, Paul Vásquez y Mauricio Flores. Fue ahí donde hablaron de diversos momentos de su vida, especialmente de aquellas que marcaron la agenda mediática.

Mientras que conversaban de la vida, Mauricio Flores le preguntó a Chiqui Aguayo respecto al episodio que vivió junto al cantante, cuando este la ninguneó por medio de una carta al director.

«Los flaites se han apoderado de ese espacio hasta lograr que ni los mismos organizadores sean capaces de poner límites en el juego«, decía la carta que le envió el artista a El Mercurio en 2017, misiva en la que se refería precisamente a Chiqui Aguayo y Juan Pablo López.

«Chiqui, en uno de tus espectáculos más concurridos, en una de las primeras filas divisas a nada más ni nada menos que Alberto Plaza. Te das cuenta que goza con la presentación y se ríe con toda tu rutina. ¿Aprovecharías el momento para molestarlo durante la presentación? ¿O te harías la tonta y no lo pescarías?».

¿Qué dijo Chiqui Aguayo?

Ante esto, Chiqui Aguayo respondió enfáticamente: «No. Alberto Plaza es una persona que más allá de sus comentarios, que dijo que yo era flaite y esas cosas, es una persona que no me agrada nada, no me gusta su forma de pensar«.

«Lo relaciono con un Chile que es el Chile conservador, ese Chile que es bien clasista. Entonces, yo creo que lo ignoraría completamente», sostuvo la comediante, transparentando que no quedaron rencores y de hecho no tomaría en cuenta el hecho de tener cerca a Alberto Plaza.