La potente reflexión de Lorena Capetillo: «Me han dicho care nana, care poblacional»

Una profunda reflexión realizó Lorena Capetillo en su cuenta de Instagram, en la que se refirió a los comentarios violentos que reciben las personas por redes sociales, y también ella.

La actriz comenzó su publicación en la red social mostrándose en un video donde se le podía ver usando diferentes filtros. Fue ahí donde expresó que tenía que dejar de ser tema hablar de los cuerpos de los otros y que “lo que sale de mi boca puede dañarme a mí y a los demás”.

Un registro audiovisual que compartió junto a un largo texto, donde reveló episodios que ella misma ha sufrido de violencia por su físico.

Las duras confesiones de Lorena Capetillo

“Les contaba hoy que alguna vez me han dicho care nana, care poblacional, fea, cara de caballo, y otros. La buena onda supera años luz a la mala onda, pero quise comentar esto hoy a partir un par de comentarios que leí y porque he visto sufrir a personas últimamente por la violencia (de otr@s hacia ell@s y auto violencia) hacia sus cuerpos y hacia su persona entera en general”, comenzó diciendo la locutora de FMDOS.

Además, Lorena Capetillo agregó: “aceptémonos como somos. Eso hace que dejemos de hablar de los cuerpos de los demás. Y violentar a otros, como si en ellos estuviésemos mirando en un espejo y viendo y escupiendo a todo lo que no acepto y no amo de mi. Es más, hagamos el ejercicio. Mirémonos al espejo desnudos harto rato …intentando dejar pasar esa voz de crítica…quizás las lágrimas no tarden en aflorar y te sientas queriendo tan solo un abrazo…”.

Finalmente, la actriz hizo un llamado a sus seguidores. “No dañemos a otros por lo que no amo en mí… Trabajemos el propio amor, validación, aceptación”, sentenció Lorena Capetillo.