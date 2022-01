Chiquilla queda en ropa interior por usar su vestido como mascarilla

La pandemia nos tiene a todos un poco aburridos; pero al otro lado de la cordillera ocurrió un insólito suceso relacionado a las medidas de prevención del COVID-19. Según reportó La Cuarta, todo habría ocurrido en el barrio de Trapiche de Godoy Cruz, Argentina.

El hecho ocurrió cerca de las 23 horas. Todo cuando un grupo de personas trató de ingresar a un local sin mascarillas, según reportó Diario Mendoza. Fue así que a una de las mujeres que formaba parte del piño no se le ocurrió nada mejor que quitarse el vestido para ponérselo en la cara.

En el registro se puede ver cómo la chiquilla queda en ropa interior al usar su ropa como mascarilla. Lamentablemente la acción no pasó desapercibida; esto porque una familia le pidió que se retirara del lugar, ya que no podía estar semi-desnuda al interior del local.

Sin embargo, la mujer no se fue sin decir nada. «¿No me pedís tapabocas? Me lo estoy colocando», dijo antes de retirarse del local.

Insólita situación se vivió anoche en una heladería de Godoy Cruz, una mujer que no llevaba barbijo se sacó el vestido para usarlo de tapabocas . Video https://t.co/qkjN2Q6rHd pic.twitter.com/mTWiKPZZsF — Marcelo Ortiz (@MarceloOrtizTV) January 2, 2022

Los pastelitos anti-mascarillas

Un temido «Florida-man» fue expulsado de un vuelo de United Airlines luego de hacer pasar un colaless por mascarilla.

El jetón oriundo de Cabo Cañaveral (Florida, EE.UU.) se llama Adam Jenne de 38 años; y fue echado del avión y posteriormente del aeropuerto por iniciar un altercado con las azafatas. Según reportó WSVN7News Miami, el suceso habría ocurrido en el Aeropuerto Internacional Lauderdale-Hollywood.

Se puede ver Jenne usando la colaless en su cara en un video que se hizo viral en Twitter, . Luego se ve como un aeromozo se acerca al pastelito y le pide que se baje del avión por no seguir la política de uso obligatorio de mascarilla de la empresa.

El pastelito declaró a WSVN7 que decidió usar una colaless en vez de mascarilla para «protestar contra el uso obligatorio» del implemento «durante diferentes vuelos». En este momento en Estados Unidos hay un mandato federal de usar mascarillas en aviones, trenes, buses y cualquier otro medio transporte. «Quise ilustrar lo absurdo de la medida usando ropa interior de mujer en mi cara. Era perfecto», agregó Jenne.