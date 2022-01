Coté López sacó más de un suspiro con sensuales fotos desde Maldivas

Sin lugar a dudas Coté López se ha transformado en una de las influencer más queridas del ciberespacio, es que su naturalidad y buena onda han cautivado a sus más de 2 millones de seguidores en Instagram.

Hace varias semanas la empresaria emprendió vuelo ha Dubai y Maldivas con todo su familión, aprovechando que Luis Jiménez se encontraba de vacaciones y fuera del campeonato nacional por una lesión.

Desde el paraíso soñado, Coté López ha compartido cada una de sus aventuras junto a su familia. Almuerzos, momentos graciosos incluso los carretes que se ha pegado con su amiga Fernanda Arancibia y su esposo, el futbolista Carlos Villanueva.

Sin embargo, lo que más ha cautivado a sus seguidores, han sido las playeras postales donde ha aprovechado de mostrar la nueva colección de bikinis que sacó junto a sus dos marcas, Be Active y Louis Antoine. Es que Coté López tiene un físico envidiable, y según ella misma lo ha comentado en redes sociales, no se priva de ninguna comida pero si realiza mucho ejercicio.

Igual le llegan comentarios mala onda

Hace algún tiempo, Coté López compartió una dura reflexión en su cuenta de Instagram donde se refirió a las constantes críticas que llegan en relación a la apariencia de sus labios. «¡Hola! soy Coté López, a los 17 años me pusieron algo en el labio que debió irse y nunca sucedió. Por lo que a los 26 años realicé 5 intervenciones por dentro del labio para retirar el producto», inició Coté López.

«Salió todo, pero me quedaron las cicatrices por dentro, las cuales abultan mi labio inferior, el bigote y afecto la movilidad. No puedo cambiar eso. Sé perfectamente como está mi labio. No sigo ‘haciéndome cosas’», comentó la influencer.

La molestia de Coté López no quedó ahí, ya que le mandó un recado a todos los envidiosos/as que pasan tirándole mala onda en sus redes sociales sin ningún pudor. «De verdad no necesito que alguien cada día me lo recuerde. Las cámaras siempre aumentan más ‘el pequeño defecto’ pero yo aprendí a aceptarlo, espero que ustedes también lo logren» señaló la empresaria.

Junto con afirmar que: «Si necesitan que alguien les diga sus defectos envíenme sus fotos y puedo hacerlo por ustedes, pero yo no necesito. Tengo espejo» además de pedir a sus seguidores que si ven a alguien criticando su físico, los envíen a esta publicación.

Revisa aquí sus mejores fotos: