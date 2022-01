Gustavo Becerra se une a «Aquí se baila»: «En una semana de ensayo bajé casi cuatro kilos»

Una nueva confirmación lanzó este viernes el programa «Aquí se baila», se trata de Gustavo Becerra, más conocido popularmente como «El Guatón de la fruta».

El actor tiene un lado bastante desarrollado en la danza, cartita que le ayudará a competir en igualdad de condiciones con los demás participantes del programa de baile de Canal 13.

“Cuando me lo ofrecieron, lo dudé, pero siempre los desafíos que son entretenidos, hay que tomarlos. Además de que esto es bueno para la salud. Uno en estas instancias hace harto ejercicio, de hecho, en una semana de ensayo bajé casi cuatro kilos… si llego a la final, voy a quedar igual que Thiago (Cunha)”, comentó Gustavo Becerra.

Una vida ligada al baile

Acerca de su historia con el baile, el actor, conocido por su personaje de “El guatón de la fruta”, cuenta que “yo soy de familia grande. Mi papá es de ocho hermanos y mi mamá de 11 hermanos, por lo tanto las fiestas de fin de año, Pascuas y cumpleaños siempre eran con mucha gente y bailoteo seguro».

«Por otro lado, en mi adolescencia en Punta Arenas me gustaba mucho el breakdance; todo lo que es Michael Jackson y el paso lunar, y allá no llegaba mucha influencia de breakdance, entonces yo fundé uno de los primeros grupos de baile callejero de Punta Arenas. Llevaba la radio a pilas, la música, le enseñaba a mis amigos a bailar y lo hacíamos en la calle”, comentó Gustavo Becerra.

Y eso no fue todo, porque relata que “más tarde, en la escuela de teatro, me vinculé mucho con un ramo que tenía que se llamaba Danza Teatro, y después de egresar tuve la suerte de ser convocado por Magaly Rivano a su taller experimental de danza teatro. Hicimos dos o tres montajes con ella y en 1996 fuimos nominados al Apes por danza, hace muchos años y muchos kilos. Posteriormente, a medida que fui haciendo teatro, me vinculé mucho con los musicales y con eso tomé un año y medio de zapateo americano y he estado en muchos musicales, como ‘My fair lady’ o el de ‘Don Quijote de la Mancha’”.

Las fortalezas del ‘Guatón de la fruta’

Consultado por sus fortalezas, Becerra responde que “mis ritmos son el breakdance, el zapateo americano y todos los ritmos latinos me gustan mucho, como la salsa y el merengue. En tanto, los ritmos más difíciles para mí son cosas como el jive, que es muy arriba, mucho ballroom, y los de salón más sofisticados, como el tango. Pero con todo lo que es onda disco, reggaetón y hip hop, creo no tener problema”.

Cabe recordar que en 2016, Gustavo Becerra fue parte del programa “Bailando” y tuvo como bailarina a Anastasia Knyazeva, con la cual volverá a hacer dupla en “Aquí se baila”. Sobre aquello, declara que “he tenido la suerte de trabajar con Anastasia, que es una excelente bailarina, muy rigurosa y limpia toda mi chimuchina; porque de repente uno es medio desordenado. Por otro lado, yo soy bastante creativo, entonces se produce una sinergia súper buena entre los dos. Con ella trabajamos en ‘Bailando’ y llegamos casi hasta los capítulos finales… yo decía que iba a durar dos semanas, pero se fue dando la situación de poder avanzar”.

¿Y cómo cree que lo hará en “Aquí se baila”? El intérprete contesta que “yo creo que voy a ir viendo cómo se surfea el camino. Lo que me interesa es no estresarme y pasarlo bien, y esa es una ventaja de la formación actoral, que a la hora de hacer la función uno está entregado en cuerpo y alma y puedo desestresarme arriba del escenario y ponerme al 100% más allá de cómo vaya a resultar”.

“Aquí se baila… talento por sobre la fama”, estreno este lunes después de “Tele13 central” por las pantallas de Canal 13.