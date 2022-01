Daniela Castro fue funada por víctima mordida por uno de sus perros

La ex MasterChef no ha acompañado en la rehabilitación a la mujer que fue atacada por uno de sus canes en la cara.

Para nadie es sorpresa que Daniela Castro es una verdadera «dog lover», así lo ha evidenciado por medio de sus redes sociales donde nuestra que sus perritos son lo más importante en su vida.

Sin embargo, así como se preocupa de tenerles una excelente calidad de vida, también debe hacerse cargo de cualquier acción que estos cometan con las personas. Y es que una denuncia salió a la luz relacionada con su perro Charlie (80 kilos), quién fue acusado de morder a una mujer vecina de la ex ganadora de MasterChef.

Según relató la víctima, Carolina Mujica, el hecho ocurrió hace cinco meses atrás, mientras ella sacaba la basura de su casa. «Ella (Daniela Castro) sale al patio, no recuerdo a qué y queda la puerta abierta. Y en ese momento entra Charlie», recordó la mujer.

“En un momento yo voy a botar basura, me agacho y el perro, de manera sorpresiva, me ataca directamente al cuello”, explicó sobre el incidente con el perro de Daniela Castro. Producto de esta situación, debió ser trasladada a la Clínica Las Condes.

“Tenía que ir sosteniendo mi cara, porque en el fondo no era una herida; no podía hablar”, reveló Mujica.

Daniela entregó su versión

Por otra parte, Daniela Castro también entregó su testimonio de lo ocurrido con el ataque de su perro Charlie. «Es un momento difícil para mí, difícil para ella, y nos estábamos conociendo recién. Yo no la iba dejar sola. En ningún momento la iba a ir dejar a la clínica e irme. Decidí entrar con ella y pagar el pagaré aunque yo no la conociera”.

Sin embargo, la afectada recalcó que el interés de la cocinera duró solo unos meses, y ahora que ella se encuentra en rehabilitación no ha recibido ninguna atención de la dueña del perro.

“Ella tuvo buenas intenciones, me mandó flores, me dio un par de regalos y de ahí no supe más de ella. Está en todo su derecho, porque no ha vivido conmigo todo este proceso, por lo tanto es muy difícil que ella pueda comprender lo que esto ha causado”, reconoció Carolina.

“La rehabilitación ha sido lenta, aprender a comer de nuevo, aprender a hablar de nuevo. Algo tan básico como volver a sonreír de nuevo”, contó, en diálogo con CHV Noticias.

Además, contó que la oferta de Daniela habría sido muy inferior a los gastos en los que ha incurrido durante los últimos meses. “Ese monto se sacó en base a los gastos médicos que ellos presentaron. Se había llegado a un monto que quizás no se había cerrado. También hay que llegar a un equilibrio, que sea lo justo y lo que corresponde”, se defendió Daniela Castro

Y si bien Daniela se hará cargo de los costos, la familia de la mujer anunció acciones judiciales. Francisca Mujica, hermana y abogada de la víctima, precisó que “lo que buscamos es poder seguir rehabilitando a Carolina y una reparación de daño moral, de lucro cesante”.