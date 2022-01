«El sexo debe ser con amor»: La curiosa postal de Cathy Barriga

Dicen que todo tiempo pasado fue mejor, y parece que para Cathy Barriga los remember son algo de lo que disfruta mucho. Por medio de su cuenta de Instagram compartió una inédita foto.

La ex alcaldesa de Maipú ha estado totalmente activa en sus redes sociales, especialmente después de su salida como figura política. Por medio de su red social ha hablado de distintos temas y cautivado con diversas actividades, fue así como participó de una de las dinámicas de la app.

“Recuerdo de tu mejor verano sin polera”, le propusieron a Cathy Barriga. A lo que ella no que no tardó en reflotar una imagen de sus tiempos en Mekano. En la postal, la ex integrante del team Mekano luce un diminuto bikini blanco y una figura escultural.

“Atractiva figura de Mekano revela sus secretillos”, reza la nota, publicada hace casi 20 años por La Cuarta.

Lo más llamativo era la cuña que destacaba de Cathy Barriga, en la que expresaba: “El sexo tiene que ser con amor”.

Vivirá proceso judicial

Un difícil momento judicial se viene para Cathy Barriga, esto luego de que el actual alcalde de Maipú, Tomás Vodanovic, presentara una querella contra la ex alcaldesa. Todo esto por presunto delito de fraude al disco.

Por medio de un hilo en su cuenta de Twitter, Vodanovic indicó que, “tras cinco meses de una rigurosa revisión por parte de equipos especializados, hemos presentado una querella por fraude al fisco contra la exalcaldesa y quienes resulten responsables“.

Además, Vodanovic subrayó que “los costos de la corrupción no los pueden pagar los vecinos de Maipú“.

“No buscamos revanchas ni acciones desmedidas, pero no podemos dejar de cumplir nuestro deber como gestión“, sostuvo el alcalde. “Por esto, ponemos en manos de la justicia una serie de hechos irregulares que afectaron y afectan al municipio, pero por sobre todo a los vecinos de la comuna”.