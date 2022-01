«Tu día» vivió tenso cruce con diputada «antivacunas»

La mañana de este viernes la diputada Jenny Álvarez fue invitada al programa Tu Día, para conversar sobre las vacunas contra el Covid-19. Especialmente, luego de que se confirmara que ella no cumple con su esquema de vacunación.

En el espacio la parlamentaria confirmó que no posee ninguna de las inoculaciones que se han puesto a disposición de las personas. Y lanzó polémicas declaraciones contra el Pase de Movilidad, lo que generó la molestia de los presentes y también de televidentes en redes sociales.

Las declaraciones de Jenny Álvarez no solo generaron molestia en el equipo de Tu Día, ya que la política del PS, causó todo un escándalo al mandar a su bancada completa a cuarentena producto de su contagio de Covid-19.

El tenso cruce entre Jenny Álvarez y Mirna Schindler

La diputada no sólo insistió en cuestionar la efectividad de las vacunas, sino que además planteó que no está de acuerdo con el Pase de Movilidad.

“Yo no me opongo a la vacuna, ni que la gente se vacune. Es el respeto al derecho de los trabajadores, que se está vulnerando. Los trabajadores tienen el derecho de decidir si se vacunan o no, no les pueden prohibir a un trabajador ir a un lugar si no están vacunados“, indicó.

E hizo un llamado “para que realmente se tomen medidas para seguir evitando muertes, contagios y libertades a la gente que no quiere tomar la opción de la vacuna, que está sana y que tiene el derecho -que no se lo da el Pase de Movilidad- de poder circular libremente por este país”.

Entonces, Mirna le habló de cómo las vacunas han evitado miles de muertes, y que hoy quienes no tienes su esquema de vacunación completo son quienes están llegando a las UCI, argumentando que “este tema enciende pasiones. A mí, personalmente, me afectan los 40 mil muertos”.

Fue en ese momento que Jenny reaccionó y le dijo ofuscada “¿usted está diciendo que yo soy insensible? ¿Está diciendo que soy insensible y no me afecta? Está equivocada porque no es así”.

Schindler contestó que “no, usted está diciendo algo que yo no estoy diciendo. Yo estoy diciendo que a mí me parece que 40 mil…”, intervención que no pudo terminar, ya que Álvarez la cortó señalando que “a usted le afecta, a mí también me afecta. Por eso estoy haciendo el llamado al ministerio para que se tomen medidas efectivas, para que no se siga contagiando más gente, a pesar de tener tres vacunas y que la gente ya no quiere más”.

Hasta Mauricio Jürgensen tuvo encontrón

Pero con Schindler no fue con la única que la diputada se agarró. Además, tuvo un intercambio con Mauricio Jürgensen.

Esto porque el periodista le dijo que no se victimizara, frente a lo que Álvarez comentó molesta que “no me estoy victimizando. Hay miles de personas que no se quieren vacunar y están en su derecho”.

Las discusiones de Jenny con el panel de Tu Día no pasaron desapercibidas en el mundo tuitero. Y allí la gente se manifestó con todo, sobre todo por su postura.