Ingrid Parra pide ayuda en redes para encontrar a su mamá hospitalizada

Ingrid Parra hizo un llamado a través de sus redes sociales, pidiendo ayuda para saber cómo se encuentra su madre.

La actriz nacional contó que su progenitora se encuentra hospitalizada en un hospital público de Quillota. Sin embargo no les han entregado detalles sobre su estado de salud.

Parra compartió un video a través de sus historias de Instagram, donde aparece contando detalles de lo que está ocurriendo con su madre.

La madre de la actriz se encuentra internada debido a problemas médicos relacionados con el corazón, por lo que Parra está muy preocupada. «¿Alguien por aquí que trabaje en el hospital de Quillota?», comenzó escribiendo la panelista de «Más Vivi que Nunca» en uno de los registros«.

«Qué heavy la salud pública de este país»

Ingrid Parra añadió en un video una crítica a la salud pública de nuestro país. «Qué heavy la salud pública de este país. Mi mamá está hospitalizada (…), mi papá fue a pedir el informe para saber cómo está. Salió la doctora parece un poco enojada porque habíamos estado molestando mucho para saber cómo está mi mamá»

Luego justificó el malestar de la doctora a cargo de su mamá. «Entiendo que hay más urgencias y que todo el mundo está con algún problema», afirmó según reportó FMDos.

«¿Dónde queda el servicio público? ¿El tratar de calmar? No sé, como que la humanidad siento que se fue un poco a la chucha», agregó por otra parte, sintiéndose molesta por la situación.

«Si alguien que me está viendo está en el hospital de Quillota, ¿me podría decir cómo está mi mamá? No sé si será tan así, pero me dicen que mi mamá está en urgencia, no hay camillas que eso pasa, lo tengo súper claro. Que está sentada y que tiene un problema al corazón»», consultó a sus seguidores.

Finalmente agregó que «yo voy a viajar mañana a Quillota a ver si puedo trasladarla para otro lugar para que la atiendan bien, pero que heavy todo esto», cerró Parra.