Jorge Zabaleta y su regreso a la TV: «Este programa me salvó»

Sin lugar a dudas la llegada de Jorge Zabaleta a los programas de conversación ha sido el mejor descubrimiento de los últimos años. Es que el reconocido actor mostró una nueva faceta junto a Pancho Saavedra y Pedro Ruminot, gracias a su programa «Socios».

Durante la noche de este domingo fue el estreno oficial de «Socios de la parrilla» por las pantallas de Canal 13, después de haber trabajado intensamente en las redes sociales.

“La esencia se mantiene, es el programa que la gente ha conocido en este tiempo y con los contenidos que le han gustado, sólo que cambia la forma en que se puede ver. En televisión abierta tendrá días y horarios para que la gente lo pueda ver (domingo y jueves a las 22:35 horas por Canal 13)”, declaró Jorge Zabaleta.

A lo anterior, agrega que “me emociona lo que está pasando porque es un proyecto que se inventó en pandemia, lo creamos para reinventarnos y para seguir estando activos tras tanto tiempo encerrados”.

Una salvación

Sin embargo, el programa para Jorge Zabaleta fue una importante oportunidad para su vida, ya que justo antes de partir en el mundo de las redes sociales había renunciado a su carrera en las teleseries.

«Este programa me salvó. A mí al menos me salvó de un momento muy fuerte, que fue haber renunciado a la televisión, de irme de la tele”, soltó.

“Yo estaba muy cansado, pero no era un cansancio físico, estaba mentalmente agotado, llevaba muchos años sin parar, hice muchos proyectos en paralelo y fue un desgaste muy fuerte. Entremedio construí un hotel, entonces era la locura entre el camarín, el teléfono, ir coordinando, viajar por el día al norte (a San Pedro de Atacama) y volver a grabar teleserie. Fueron súper desgastantes esos cuatro años bien potentes haciendo las últimas teleseries”.

En ese sentido, confidencia que “a mí la pandemia me hizo súper bien porque me obligó a parar y a hacer otras cosas (…) Creo que fue un mal necesario la pandemia y dentro de eso apareció algo que quería hacer, como fue ‘Socios’, que hizo que me reencantara con las comunicaciones en general”.

En relación al programa, Jorge Zabaleta expresó que, «la gente se va a encontrar con un programa de tres amigos que se ríen, lo pasan bien, tienen una buena conversación, cuentan anécdotas y hacen algunos juegos”.

Este nuevo espacio marca su retorno a Canal 13, sobre lo que sintetiza que “es el canal en donde partí mi carrera (en la teleserie ‘Playa salvaje’ en 1997) y me genera muchas emociones y recuerdos. Es como volver a casa, con varios cambios y años más (ríe), pero feliz”.