¿La mejor ex? Gala Caldirola le envió tierno mensaje al Huaso Isla

Sin lugar a dudas la buena onda que mantiene Gala Caldirola y Mauricio «Huaso» Isla, es envidiable. Es que la ex pareja de casados sigue conectados y eso no lo pueden dudar.

Así lo evidenció la española, quién por medio de su cuenta de Instagram y previo al partido de Chile, decidió enviarle un mensaje de apoyo a quién es el padre de su hija y ex esposo.

Fue así como compartiendo una foto de Huaso Isla y su hija Luz Elif, Gala Caldirola calentó motores para el partido donde esta tarde Chile enfrentará a Argentina por las clasificatorias al mundial de Qatar.

«Hoy juega Chile… Que todo lo bueno que la vida te entregó en casa, también te lo entregue hoy en la cancha papá @mauricioisla4chile. Te deseamos siempre el éxito», escribió la española en su red social.

Cabe recordar que actualmente Mauricio Isla mantiene una relación sentimental con Thati Lira, ex pareja de Thiago Cunha. Aunque muchos de los seguidores desean que Gala Caldirola y el futbolista retomen su relación, especialmente por la hija que ambos tienen en común y que los mantiene chochos.

Mauricio Isla la defiende a muerte

«Esos videos que entiendo que sí existen, habrían sido enviados a su ex pareja, y su ex pareja también le enviaba videos de ella teniendo relaciones con otros hombres a Iván. Vale decir, se intercambiaban videos en una relación enfermiza. No puede ser que dos ex se estén mandando videos teniendo relaciones con sus actuales parejas» señaló el panelista de Me Late.

Siguiendo por esta línea, Rojas comentó que dicha situación «tendría no solamente molesta sino que preocupada a Gala Caldirola y también a Mauricio Isla, porque Mauricio, según han comentado sus cercanos, es capaz de sacarle la cresta, no solamente él; sino que entiendo que con unos amigos, a Iván Cabrera, si es que llegase a filtrarse alguno de estos videos».

«Mauricio Isla ha manifestado claramente su intención de detener cualquier atisbo de filtración por parte de esta señorita, la ex polola de Iván Cabrera, en los videos donde aparecería Gala Caldirola teniendo sexo con Iván Cabrera. Si algo de esto llegase a salir públicamente, iba a traer consecuencias desfavorables para quien lo filtrara» cerró.