La triste pérdida que enluta a Mon Laferte: «Fuimos muy felices juntos»

Un difícil momento pasa por estos días Mon Laferte, así lo evidenció por medio de su cuenta de Instagram donde compartió la triste pérdida que la enluta por estos días.

La cantante nacional compartió unas fotografías en su red social donde relató el triste fallecimiento de uno de sus amigos, con quién compartió en los inicios de su carrera. Incluso expresó que junto a él compuso alguna de sus canciones.

«Querido Cesar, fuiste mi mejor amigo y compañero por más de 6 años, me regalaste una familia en México, me cuidaste siempre cuando estuve enferma, me hiciste reír mucho, te escribí muchas canciones y tú me escribiste muchas también, siempre fuiste mi maestro y fuimos muy muy felices juntos», partió escribiendo Mon Laferte.

«Ahora pienso en Todas las canciones que hicimos juntos, y sé que seguirán sonando y las cantaré con mas amor que nunca, te debo mucho mi querido Chino, aunque ya no estés aquí, siempre te voy a querer. y cada 2 de Mayo, te voy a recordar con mucho amor, porque también compartíamos el día de cumpleaños, entre tantas cosas», añadió.

«Te amo chinito, descansa en Paz», sentenció Mon Laferte.

Por estos días Mon Laferte disfruta de su embarazo, incluso dicen que por febrero la cantante ya debería dar a luz a su primer hijo. Sin embargo, no todo ha sido color de rosas, así lo evidenció la cantante nacional, quién contó que previo a uno de sus conciertos en México pasó un mal rato. Esto producto de las diversas sintomatologías que pueden sentir las mujeres durante su proceso de gestación.

En este contexto, Mon Laferte compartió una experiencia vivida en una de sus últimas presentaciones. “Ayer, 5 minutos antes de subir al escenario, ¡Me dieron ganas de vomitar! (Tenía al lado del escenario una cubeta jajajá pensé que no lo lograba)”, comenzó el relato publicado en su cuenta de Instagram en donde suma más de 3,5 millones de seguidores.

“A veces me creo súper mujer, pero finalmente pude subir a cantar y salió todo bien, aún en la primera canción estaba con náuseas, ¡Pero ver a todas esas personas gritando y cantando y su amor me hizo olvidar todo lo malo!”, relató Mon Laferte que suma 26 semanas de gestación y que lleva al menos tres meses en gira.