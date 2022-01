Marité Matus sorprendió con coqueta postal veraniega

La ex de Arturo Vidal no duda en compartir sus mejores fotos por medio de su red social, donde recibe puros comentarios buena onda.

No cabe duda que en el último tiempo Marité Matus se ha convertido en una de las influencers chilenas más populares del último tiempo. Con más de 600 mil seguidores, siempre está encantando con postales de su día a día y mostrando sus próximos proyectos.

Es en este contexto que recientemente la ex de Arturo Vidal sacó aplausos entre sus seguidores al publicar una picarona postal en su cuenta de Instagram, en la que se luce posando en un pequeño bikini verde junto a la piscina, aprovechando de pasar el calor capitalino.

«Summer vibes» escribió Marité para acompañar la fotito que en poco tiempo recibió más de 46 mil me gusta y cientos de comentarios de sus fanáticos, quienes quedaron vueltos locos con lo regia que se en la publicación.

«Soa marite no haga eso no ve q me dará un ataque soa marite»; «Hermosa siempre y vibras positivo»; «Que bella»; «Que lindaaa»; «Rayas la perfección mujer»; «Que guapa como siempre»; «La más bellaaaaaa»; «Hermosa mujer tan radiante» y «Que guapa y que preciosas eres» es parte de lo que le escribieron.

Su relación con Camilo Huerta

Y como ya se ha hecho costumbre, Marité Matus aprovechó un tiempo para responder a las preguntas de sus seguidores; y fue en este contexto que sorprendió al hablar de su relación con Camilo Huerta e incluso sobre Arturo Vidal.

«¿Camilo no se pone celoso porque pasaste Navidad con Arturo?» le consultaron sobre el hecho que la chiquilla esperó la llegada del Viejito Pascuero junto a su ex esposo y los tres retoños que tienen en común.

«Nooo, Camilo es un hombre inteligente (no es tóxico)» no dudó en contestar Marité Matus, quien en varias ocasiones ha contado la gran relación que mantiene con el King.

Tras esto siguieron las preguntas relacionadas con Arturo Vidal, ya que uno de sus seguidores le consultó si acaso «¿Se puede ser amigo de tu ex y padre de tus hijos? Pregunta porque estoy pasando lo mismo».

Frente a esto Matus afirmó que «Claro que se puede. No es fácil al principio. El amor se acaba y queda el cariño y el respeto, sobretodo si hay hijos».