Ex de Iván Cabrera se retractó de la funa: «Jamás abusó de mí»

Fue en diciembre del año pasado que por medio de una entrevista con la periodista Cecilia Gutiérrez apareció Antonella Muñoz, ex pareja de Iván Cabrera, quién lanzó fuertes declaraciones contra el bailarín.

La joven expresó haber sido drogada e incluso violada por Cabrera, quién supuestamente la obligaba a tener relaciones sexuales mientras estaba bajo el efecto de sustancias. Además, contó que este le enviaba videos íntimos con Gala Caldirola, después de haber terminado la relación.

Las declaraciones de la ex de Iván Cabrera, terminaron incluso por quitarle la oportunidad laboral al bailarín quién ya estaba confirmado para el programa Aquí se baila. En una declaración pública Canal 13 decidió bajarlo del programa hasta que se arregle judicialmente el proceso.

Todo era mentira

Sin embargo, todo cambió este fin de semana, después que Antonella Muñoz publicará en su cuenta de Instagram unas disculpas públicas en las que negó todas las declaraciones que había dado en entrevista con Cecilia Gutiérrez.

“Desmiento todo lo que dije, el jamás abusó de mí, jamás me obligó a nada”, fue lo primero que dijo la ex de Iván Cabrera.

Luego, indicó que “nunca pensé en lo que esto podía ocasionar, nunca pensé en los dichos tan graves. Desmiento todo lo que dije y ofrezco mis disculpas públicas a Iván principalmente; a su familia; a sus hijos; a su entorno más cercano que al igual que mi entorno más cercano lo ha pasado muy mal”.

Y agregó que “me encontraba mal psicológicamente, dije cosas que no fueron reales. Jamás me violó, y esto lo recalco. Nunca me obligó a consumir drogas, porque soy una persona adulta con poder de decisión”.

Finalmente, la ex de Iván Cabrera cerró el tema diciendo: «Le pido perdón a mi familia principalmente, a mi madre, a mis hermanos, a mis amigos; y por sobre todas las cosas le pido perdón a Iván; a su familia y a sus hijos que lamentablemente se vieron envueltos en todo esto».

