«Más personas cómo tu»: La respuesta de J Balvin a niño tiktoker

J Balvin fue muy aplaudido a través de sus redes sociales debido al gesto que tuvo con niño que se viralizó por su humildad.

A través de su TikTok, el cantante realizó un «duet» con el video del pequeño y fue aprobado por los miles de comentarios.

La humildad del niño

«No me importa que mis tenis (zapatillas) sean piratas, para los que lo dijeron en el video anterior. A mi me gustan mucho porque fueron un regalo de Navidad con mi mamá», dice el video original del pequeño Bruno, que actualmente no cuenta con ningún video en su cuenta de TikTok.

«Te van a llegar los tenis, más personas como tu. Gracias por ser tan agradecido con tu familia y los que te aman», respondió el artista colombiano respecto al video del niño y agregó «Ya te van a llegar tus Jordan».

El cantante se refería a las zapatillas extravagantes que lanzó en colaboración con la marca Jordan: las coloridas «Air Jordan 1 J. Balvin», que tienen un precio de 190 euros ($170.000 aproximadamente). El modelo se basó en su último disco «Colores» y su fecha de lanzamiento fue en diciembre de 2020. Las costosas zapatillas llegaron a nuestro país a comienzos de este año.

La publicación viralizada cuenta con más de 20 millones de reproducciones en la famosa red social. Además, de más de 3 millones de me gusta y 26 mil comentarios que aprueban la acción de J Balvin.

«Ahí está la reacción de las buenas personas»; «No soy fan de tu música, pero si soy fan de ti, de cómo eres como persona»; «La gente siempre juzgando sin saber el esfuerzo o sacrificio que tienen las personas»; «Imagínate hacer un video sin ofender a nadie y al siguiente día ver que J Balvin te hizo dúo», fueron algunas de las reacciones de los miles de comentarios buenos ante la acción del cantante.