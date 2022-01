«Me puse celosa»: Pareja de baile de Betsy Camino comparte preocupante video

Bastián Retamal, bailarín que participará en el programa de Canal 13 «Aquí se baila»; acaba de subir un insólito registro a redes sociales. Retamal, quien será la pareja de Betsy Camino, dejó anonadados a sus seguidores de TikTok.

En el corto video, Bastián muestra rasguños que le dejó Betsy Camino en el cuello. «¿Qué significa tanta agresividad?», asegura el chiquillo en el TikTok. A lo que Camino le responde «perdón es que me puse celosa».

Los comentarios relacionados la violencia de género no se hicieron esperar en la plataforma. Todos hablaban en contra de la «normalización de la violencia», del acto que Betsy acababa de realizar.

“Y eso es una actitud normal?”; “No puedo con ella”; “me supera Poniendo vocecita, cree que será lindo??”; “Amigo eso es violencia, sal de ahí”, fueron algunos de los comentarios reportados por Publimetro.

Asimismo, la cuenta de Instagram «Reality Culiao» compartió el video, acompañándolo en su caption con una seguidilla de banderas rojas; el símbolo digital de cuando alguien es tóxico.

No es la primera vez Camino causa problemas

Hace algún tiempo, en un capítulo de «El Discípulo del Chef» llegaron nuevos integrantes: Betsy Camino se unión al equipo verde, Joche Bibbó al azul y Rodrigo Villegas al rojo.

La noche se la llevó la cubana, quién marcó el programa con polémicas a penas puso un pie en la cocina de Chilevisión.

Todo partió cuando Pato Sotomayor la encaró por el comportamiento que tuvo cuando compartieron en una edición pasada del Festival de Viña del Mar, donde finalmente se convirtió en reina.

“No me gustó nada la incorporación de Betsy, no tengo una buena impresión. Trabajé con ella en un Festival de Viña y me agarró a patadas en una actividad. Te lo prometo”, advirtió el periodista en las clásicas entrevistas que se realizan fuer de la cocina.

Y en esa misma onda, agregó: “viene con una actitud terrible, muy mandona. Uno cuando llega a una casa debe ser más humilde, no puede llegar así. Una actitud de mierda”.