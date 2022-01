Naya Fácil se agarró de las mechas y lo grabó para Instagram

Las polémicas para Naya Fácil están lejos de terminar, es que la influencer vivió un episodio de violencia que quedó registrado en su Instagram y posteriormente en todas las redes sociales.

Todo comenzó cuando una joven llamada Almendra, ex amiga de la instagramer realizó una transmisión en vivo para hablar de Naya Fácil y su íntima amiga Tiare, quién era hace algún tiempo la ‘manager’ de Naya.

Al enterarse que estaban siendo aludidas en la conversación, Naya Fácil y su amiga advirtieron de ir hasta su domicilio para «arreglar las cosas». Y así fue como llegaron hasta la casa de la mujer.

Hubo golpes

Lamentablemente, la conversación entre la influencer y su ex amiga no llegó a buenos términos. Ya que en cosas de minutos la discusión terminó con golpes de puño y patadas en el suelo en plena vía pública. Lo peor de todo es que el momento fue registrado por amigos de Naya Fácil a través de su cuenta de Instagram.

Una de las causales de la pelea fue porque Almendra dijo públicamente que Naya desconfiaba de todos sus amigos, especialmente de Tiare, y que por esta razón esta había dejado de ser su representante. Incluso, la agredida acusó a Tiare de robar marihuana.

Posteriormente, Naya Fácil se metió en la pelea y le dice a la chica “ni tu hija te va a querer conch**”. Fue en ese momento que la mujer se le lanza encima, iniciando los golpes.

Imaginate vivir en canada y perderte estas weas ksgdkahdka naya facil tira en el piso , tiare vs almendra #Nayafacil pic.twitter.com/xS4anP1fS3 — R🇨🇱🇮🇹 (@FhY618) January 11, 2022

La explicación de Naya

Finalmente, Naya Fácil decidió realizar una transmisión de Instagram para aclara lo ocurrido: “Me da mucha lata esta situación. Pero la gente es testigo de que la Almendra en la tarde pasaba hablando de nosotros. Me conecté a su en vivo para aclarar las cosas y me bloqueó. Fuimos a su casa a conversar como gente decente y ella me levantó la mano a mí. Yo jamás levantaría la mano. Ella me golpeó la cara”, expresó, aunque fue duramente criticada por los seguidores.

Grabe el live de la Naya. pic.twitter.com/6lGZAaFWAD — Policarpia👸🏻🌳 (@hueonaquebrutal) January 11, 2022

Hasta Jorge González salió al baile

Una de las partes que llamó más la atención del cahuín fue que hasta Jorge González salió involucrado, esto debido a que su ex pareja Daniela Pizarro, también tuvo conflictos con Naya Fácil y habló de ella en la transmisión de Almendra.

Fue así como la influencer lanzó un palito de aquellos: «Y la flaquitiada que habla tanto de nosotros y que está en contra de las prostis. Cuando ella misma quería contratar mi servicio para un trío conmigo y con el Jorge González. O se te olvidó los besos que me dabai y me decías que el Jorge me lo quería mete… Así que tampoco opines mucho».