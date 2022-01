¿Onda-onda? Antonella Ríos estaría coqueteando con periodista de Canal 13

Soltera y cotizada, así es el actual estado civil de Antonella Ríos por estos días. Aunque no pierde el tiempo, ya que estaría de lo más coqueta intercambiando mensajes con el periodista de Canal 13, Francesco Gazzella.

Así lo reveló Sergio Roja, compañero de la actriz en el Me Late Prime. Y quién soltó buenas papitas en su programa de Instagram, Qué te lo digo, conducido junto a Hugo Valencia.

Ahí, el reportero contó que Antonella Ríos tendría una especie de “onda” con uno de los rostros del matinal Tu Día. “Antonella, que está soltera, considera que el hombre es guapo, simpático, encuentra que tiene buen cuerpo, bonitos ojos”, empezó diciendo el panelista de TV+.

Se la jugó

Así, Rojas indicó que Ríos y Gazzella “han estado intercambiando mensajes por Instagram y de hecho existe una invitación a salir, a Antonella le gustaría salir con él”.

Tanto que la actriz se la habría jugado con todo, a tal punto que incluso Daniel Fuenzalida, su jefe en Me Late Prime, habría prometido pagar la cena si la cita se concretaba.

Sin embargo, Sergio señaló que “Gazzella se hizo el tonto porque la Antonella Ríos le dijo ‘oye en el programa nos están invitando a comer’, a ver si él atinaba y él se hizo el desentendido, se está haciendo de rogar, después que igual estaba tirando el anzuelo a ver si Antonella picaba y ella que es decidida aceptó salir a comer, pero no sé porque ahora Gazzella está tirando el poto pa’ las moras, como que no le gustara”.

Finalmente, el animador de Qué te lo Digo, aconsejó a la figura matinal de Canal 13, expresando que Antonella Ríos “es una mujer guapísima, entretenida, que tiene mil historias. Por último, él debería haber salido con ella y si no le gustó o no hubo química, no salen más, ¿qué tiene de malo?”.