Nuevo fichaje de «Rápidos y furiosos»: Jason Momoa se une al elenco

La popular saga Rápidos y Furiosos se encuentra en su etapa final y con la última producción en proceso creativo, se confirmó la llegada del actor Jason Momoa al elenco.

Desde el medio especializado The Hollywood Reporter se informó hace algunos días que el intérprete hawaiano llegó a un acuerdo con Universal Pictures. Las negociaciones resultaron con términos favorables para ambas partes y ahora el hombre detrás de Aquaman llegará a la franquicia protagonizada por Dominic Toretto.

El nuevo fichaje por parte de la producción se dio luego de las polémicas que sostuvieron Vin Diesel y Dwayne Johnson. De esta manera, ante la nueva ausencia de ‘La Roca’, los creadores decidieron apostar a otro rostro.

Con una idea que parece equiparar las cosas e incluir grandes nombres de Hollywood, Jason Momoa se sumará a Michelle Rodríguez, Tyrese Gibson, Ludacris y Sung Kang. Por ahora se desconoce si volveremos a ver a John Cena en escena.

The Fast Fam keeps getting bigger. Welcome, Jason Momoa. #F10 pic.twitter.com/BsMGE6mCXD

— #F9 (@TheFastSaga) January 28, 2022