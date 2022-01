Patricia Maldonado habló sobre caso Iván Cabrera: “Yo les haría una demanda…”

El caso de la falsa denuncia contra Iván Cabrera ha traído importantes cambios en la vida del bailarín. Especialmente su integración al programa «Aquí se baila», donde había sido congelado producto de la polémica. Sobre esto habló Patricia Maldonado en su programa.

La conductora utilizó su espacio en Youtube, donde conduce con Catalina Pulido, «Las Indomables», para reflexionar sobre lo ocurrido con el integrante del programa. Y fue muy dura en cuestionar la decisión que tuvo el canal respecto a Iván Cabrera.

“Canal 13 debió mandar un comunicado y pedir disculpas. Así como la mina mitómana pidió disculpas, Canal 13 también. Vamos tomando no más, dijo la mina, para afuera. Tiene que hacer un comunicado y tiene que reintegrarlo como corresponde”, señaló Patricia Maldonado.

“Yo les haría una demanda por haberlo acusado… Canal 13 debería ponerse con un buen billete para que esto no vuelva a ocurrir. No se puede echar a alguien sin tener un fallo judicial”, expresó la opinóloga.

“Mientras tanto el canal podría haber dicho: ‘señores, no sabemos si fue así pero mientras tanto no se declare culpable, él va a seguir trabajando aquí y si se declara culpable se va con lo puesto”, agregó Patricia Maldonado dejando en evidencia su molestia sobre el tema.

La reintegración de Canal 13

Así, luego de que Antonella se desdijera, la estación de Inés Matte Urrejola decidió reincorporar a Iván Cabrera a su estelar de baile.

Esto luego de haber anunciado, tras los hechos, que su participación se encontraría suspendida hasta que se aclararan los hechos.

Como aquello ocurrió, y el caso dio un vuelco, la señal comunicó que “a raíz de los hechos acontecidos y declaraciones realizadas; se ha acordado con Iván Cabrera que retome su participación en el programa “Aquí se baila”, e ingresará a la competencia dentro de los próximos capítulos”.

De esta forma, tras los “17 días de pesadilla”, como los calificó el mismo bailarín, Iván Cabrera regresará a la pantalla chica de la mano del programa animado por Sergio Lagos en Canal 13.

«Que los golpes de la vida no te impidan seguir floreciendo. Los árboles tb tienen ramas rotas y aún así siguen creciendo. Por eso me pongo de pie, me sacudo el polvo, levanto mi cabeza; miro al frente y respiro profundo para seguir mi camino», escribió el bailarín en su cuenta de Instagram.