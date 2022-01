¿Qué tal? Tom Holland sería el nuevo animador de los Premios Oscar

Desde el año 2017 que la gala de los premios más importante del cine no tiene un anfitrión. Pero eso sucedió hasta ahora, porque ya se confirmó que la nueva versión de los premios de la academia contará con un animador o animadora.

Aunque todavía no hay ningún nombre oficial para la edición 2022, un nombre es el que suena más fuerte para realizar esa labor: El más reciente hombre araña, Tom Holland.

¿Spiderman llegará a los Oscar?

Después de muchos años los Premios Oscar volverán a tener un animador en la gala más importante de las producciones cinematográficas. Esto porque según The Hollywood Reporter, las conversaciones entre el interprete de Peter Parker y la academia ya están avanzadas.

«Tal vez en el futuro, pero con toda honestidad, estoy demasiado ocupado en este momento. no tengo tiempo. Tengo que hacer una gira de prensa de Uncharted (la película), y luego empiezo a filmar a principios de marzo para este programa de televisión (The Crowded Room)», declaró el actor en entrevista con el medio antes mencionado sobre la posibilidad de animar la gala.

Pero Holland con su característico sentido del humor se arrepintió y confirmó su interés para ser el nuevo anfitrión de los premios de la Academia.

«¡Por supuesto que sería el anfitrión de los malditos Oscar!’ Fui al baño y me miré en el espejo y dije: ‘¿Qué clase de idiota no sería el anfitrión de los Oscar?’ Así que sí, si me lo piden, lo haría y sería muy divertido. Realmente lo disfrutaría», cerró de forma muy graciosa.

El comediante y presentador de televisión Jimmy Kimmel fue el último en tirarse a la piscina, y subirse al escenario (en 2017 y 2018) para animar un show tan importante como la gala de los Oscar.

Finalmente según indicó Hollywood Reporter, la estrella de Uncharted fue contactado por la academia y todo la hilarante situación creada por Holland, estaría cerca de convertirse en realidad.