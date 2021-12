Audio: Sensual Spiderman habló con Radio Activa de su nuevo «OnlyFans»

Un sensual y divertido momento protagonizó nuestro Pape Salazar al conversar con el «poto de Chile»: El Sensual Spiderman en «Yo soy tu Pape». Programa regalón de Radio Activa que va de lunes a viernes desde las 18.00 hasta las 20.00 horas.

Revisa el audio completo:

«Todo nació de una demanda en redes sociales, que me venían pidiendo hace mucho rato, desde hace un año. Me pedían que creara mi cuenta de OnlyFans, mis amigos y seguidores. Le di una vuelta al tema y no lo quería hacer para beneficio propio, sino que uno solidario», comenzó explicando Sensual Spiderman.

La idea, tal como contamos anteriormente en Radio Activa, todo lo recaudado en el «Arsmate» del Sensual Spiderman, el OnlyFans chileno, va en ayuda de la Corporación Amor y Esperanza. Ellos atienden a niños y niñas con cáncer derivados del Hospital San Juan de Dios de la comuna de Quinta Normal.

La organización opera hace 27 años y ahora está a punto de cerrar, ya que necesitan 3 millones mensuales para funcionar y actualmente solo cuentan con 3 millones de fondos totales. Sensual Spiderman ya representaba a la corporación en el programa «Bailando por un sueño», que fue cancelado por la pandemia.

El valor de suscripción de la cuenta es de 12 dólares ($10.000 aproximadamente). Actualmente Sensual Spiderman está llegando a las 400 suscripciones y su objetivo es alcanzar los 1000 fans en Arsmate.

«Yo le hablé a la directora de la corporación (Amor y Esperanza) y le prometí que podríamos darle alrededor de 15 millones de pesos. Para eso debo tener rodear los 1000 suscriptores, para alcanzar esa cantidad y así poder salvar la corporación», expresó el sensual arácnido.

¿Onlyfans de Radio Activa?

Pape Salazar junto a Brisa revisaron exhaustivamente en vivo las 15 publicaciones del Sensual Spiderman en Arsmate, que prometió una foto diaria y que además sugirió replicar la idea en Radio Activa.

«Chiquillos, yo pagaría absolutamente por ver a mi Juako Lee», «No… yo pagaría mil veces por el Pape», «No se olviden de mi querido Freddy, sería ¡wow!», «Como soy golosa, el papecito y el Brulé», «Al pack de la Tencha le entro todo el rato», fueron algunas de las solicitudes tanto de radioactivas como de radioactivos también.