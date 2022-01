Se acabó el desamor: ¿Quién es la nueva Polola de Marcianeke?

Marcianeke, alias del popular artista urbano Matías Muñoz, al parecer ya habría superado su reciente ruptura. Hace no mucho, el cantante de «Dímelo Ma’» terminó con su pareja Anaís Vilches en medio de un gran escándalo.

«No es por justificarme pero ese loco se hace la víctima pa puro dejarme mal a mí. Perro (…) mal agradecido, ahora se te subieron los humillos a la cabeza. Se te olvida cuando te decía bolsianeke y te pagaba hasta los vicios», comento Vilches a través de su cuenta de Instagram.

El escándalo ocurrió luego de que se revelara un episodio de violencia, en el que Anaís le habría pegado a Marcianeke tras una discusión.

El nuevo amor de Marcianeke

Sin embargo, el cantante urbano ya habría superado el triste capítulo de su vida amorosa. Esto porque las malas lenguas aseguran que estaría polleando con una modelo peruana radicada en Chile, llamada Michelle Rubio.

Según reporta Publimetro, Rubio ya le habría lanzado una fuerte indirecta a la ex de Marcianeke. En un post de Instagram, la peruana aseguró: «El día en que tu dependes de un hombre no puedes hacer nada. Nada como tener tu departamento y que nadie te diga ‘ya, saca tus cosas’, como otras«.

«De los errores se aprende»

Ayer mientras las redes sociales comentaban con todo las declaraciones de Anaís Vilches, la ex polola de Marcianeke. El artista urbano abrió su corazón en una entrevista exclusiva para Chilevisión.

Matías Muñoz, su nombre oficial, habló sobre como ha enfrentado la explosiva fama que llegó luego de que su canción «Dímelo ma’» fuera tendencia en las plataformas musicales.

“He sido bastante depresivo con mis cosas, siempre”, afirmó de entrada el intérprete de “Dímelo Ma”. “Yo vivía de la música o yo no sé lo que hubiera pasado, y hasta que me instalé en la música, y espero seguir instalándome más”, complementó Marcianeke sobre su carrera al alza.

Sin embargo, no pudo hacer vista ciega a las polémicas en las que se ha visto involucrado en el último tiempo. Entre ellas destaca la pelea en Rosa Agustina, el consumo de drogas, y las acusaciones de su ex pareja.

“De los errores se aprende, si yo no soy menos persona por venderla, si todos aprendemos equivocándonos, todo es constructivo. Yo lo veo así no más, yo no puedo vivir del qué dirán, sino mi carrera estaría muerta hace rato”, se defendió Marcianeke