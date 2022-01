Marcianeke reflexionó de su exitosa carrera y polémicas: «De los errores se aprende»

Ayer mientras las redes sociales comentaban con todo las declaraciones de Anaís Vilches, la ex polola de Marcianeke. El artista urbano abrió su corazón en una entrevista exclusiva para Chilevisión.

Matías Muñoz, su nombre oficial, habló sobre como ha enfrentado la explosiva fama que llegó luego de que su canción «Dímelo ma'» fuera tendencia en las plataformas musicales.

“He sido bastante depresivo con mis cosas, siempre”, afirmó de entrada el intérprete de “Dímelo Ma”. “Yo vivía de la música o yo no sé lo que hubiera pasado, y hasta que me instalé en la música, y espero seguir instalándome más”, complementó Marcianeke sobre su carrera al alza.

Por otra parte, el cantante urbano habló sobre como ha influido en millones de seguidores que están atentos a su música, pero también a sus redes sociales. “Me han salido fans de todas las edades, abuelitas, jóvenes, niños y hasta guaguas que dejan de llorar (al escucharme)», contó.

«Allá en Chiloé una mamá me dijo que su hijo quería ser como yo. Últimamente les he dicho a todos que se porten bien, que le hagan caso a su mamita, que hagan las tareas, todas esas cosas les digo”, reveló Marcianeke.

Las polémicas

Sin embargo, no pudo hacer vista ciega a las polémicas en las que se ha visto involucrado en el último tiempo. Entre ellas destaca la pelea en Rosa Agustina, el consumo de drogas, y las acusaciones de su ex pareja.

“De los errores se aprende, si yo no soy menos persona por venderla, si todos aprendemos equivocándonos, todo es constructivo. Yo lo veo así no más, yo no puedo vivir del qué dirán, sino mi carrera estaría muerta hace rato”, se defendió Marcianeke

Por último, el cantante también habló sobre lo que se viene de acá en su carrera musical. “Ya es hora de ponerme vivo para un álbum y (un nuevo proyecto que tiene) va. Todos los temas los saco sabiendo que van a ser únicos, para crear también versatilidad. Mi fuerte es el perreo, pero igual hay que sacar un trap o sacar un reguetón romántico”, avisó.

“Llevo harto rato (en la música), tengo recién 19 años, imagínate en 5 años más voy a estar bien, Dios quiera, si los errores son para corregirlos”, remató Marcianeke.

Revisa aquí el reportaje: