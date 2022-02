Betsy Camino reveló difícil situación personal: fue víctima de estafa

Este martes se vivió una nueva edición del programa Aquí se baila de Canal 13, donde Betsy Camino lo dio todo en la pista. Presentando un jugado baile denominado «Body».

Si bien su presentación fue bien evaluada por el público y aplaudida por sus compañeros de competencia, fue Fran García-Huidobro quién puso en aprietos a la cubana. Esto debido a que le preguntó si es que pasaba por un buen momento, ya que no se le veía de buen ánimo.

“La noto media tristona hoy día, media bajada de ánimo ¿puede ser?”, le planteó Fran, lo que generó el llanto inmediato de Betsy Camino.

“La verdad es que no tenía ni deseos de venir a trabajar hoy”, reconoció en vivo la cubana.

Según detalló Betsy Camino, “por cosas de la vida y por exceso de trabajo, que lo agradezco muchísimo, no me pude hacer cargo de todos mis proyectos, por eso tuve que encomendar tareas”.

Víctima de estafa

Sin embargo, eso no fue lo más complicado, ya que según reveló la participante de Aquí se baila, podría ser víctima de estafa por una persona en la que depositó su confianza para llevar sus finanzas. «Es una persona que me traje de Colombia, mi asistente y recogió sus maletines de mi casa sin avisarme, con dinero, con mis tarjetas y es fuerte…”.

“Yo le abrí a esa persona las puertas de mi casa, y ahora no me contesta los mensajes, no me dice nada”, agregó Betsy Camino, sobre el complejo momento que está viviendo, dando cuenta que el emprendimiento que está levantando, en el que ha puesto una gran inversión, ahorros y esfuerzo, se ha visto directamente perjudicado por toda esta situación.

“Estoy completamente sola, llegaron los muebles de mi local. En mi local estoy poniendo toda mi inversión”, comentó la cubana.

Además, producto de toda esta situación, la bailarina no pudo preparase debidamente para la presentación. “Nunca es culpa del que confía, siempre es culpa del que abusa de la confianza”, le aconsejó Fran García-Huidobro.