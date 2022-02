Carla Cáceres le respondió sin filtro a Hardcorito: «Defenderé mi honra… descarado»

Dimes y diretes se han enviado Cristián Jara, más conocido popularmente como «Hardcorito» y Carla Cáceres. Quién es ex pareja del ex chico Yingo y madre de su hija mayor.

Todo comenzó cuando la mujer declaró que Jara no era un padre presente, ya que ella era la única responsable de la hija de ambos, tanto emocional como económicamente. Ante estas declaraciones Hardcorito decidió publicar un comunicado en su cuenta de Instagram.

Sin embargo, las declaraciones del ex chico Yingo no fueron del agrado de Carla Cáceres, quién decidió romper el silencio y responderle sin filtro vía Instagram las acusaciones de Cristián.

La respuesta de Carla

«¿Con qué cara eres capaz de dar comunicados, no te da vergüenza? Dejar de entrever cosas para victimizarte una vez más. Si yo te quisiera funar, contaría hechos, mostraría evidencias, de eso se tratan las funas o no? Y eso sobra y lo sabes. Tanto para lo que me hiciste a mí, como lo que haces ahora con nuestra hija», inició Cáceres en sus historias de Instagram.

«Malas intenciones de mi parte sería destruir esa imagen que has construido y le vendes a la gente romantizando tu depresión, y ahora yo quiero perjudicarte a ti? Si no has construido nada en tantos años, sigues pegado en lo mismo», agregó.

Por otra parte, Carla Cáceres aseguró que por suerte se puede encargar de sus hijas, ya que, «soy profesional y sigo estudiando, me toca romperme el lomo no solo por una, sino por mis dos hijas. Tengo un trabajo estable y una familia hermosa, porque justamente eso le entrego a mis niñas, estabilidad».

Aunque eso no fue todo, ya que le mandó un palito de aquellos a Hardcorito: «Y por sobre todo amor, pero de ese sincero con dedicación, no solo para las redes sociales. Del día a día, de cuidar su salud, su educación. Algo que tú jamás has hecho, te excusas en una pensión alimenticia de 5 años atrás que por cierto tuve que pedir mediación».

«Porque durante su primer año no aportaste nada ni económicamente y mucho menos emocional. Si no la fuiste a ver nunca, te acuerdas de eso? Luego decidiste verla una vez a la semana porque es lo que te alcanzaba tu tiempo, debe ser tanto que trabajas…», añadió.

«En teoría la vez 48 días al año y cumples con la mitad. A qué le llamas eso tú Cristián Jara, le cuentas a la gente porque no ves más días a tu hija que prefieres hacer? Un año fue por ser concejal, otro porque te fuiste al sur, ahora por una causa titulada «salud mental».

Finalmente, Carla Cáceres decidió cerrar el mensaje aclarando que hacía todo esto de forma pública, ya que Hardcorito la mantendría bloqueada de sus contactos.

«Siempre es algo por sobre ella y hablas de malas intenciones? Cuéntale a la gente porque te llevaron preso hace un par de meses. Qué podrías hacer o hablar mal de mí, si todo lo que es tu hija es gracias a mi esfuerzo y amor, y para quienes dicen que es lo que corresponde, pues no».

«Defenderé mi honra y mi labor de mamá ante cualquiera que se atreva a ponerlo en duda, partiendo por ti: descarado», sentenció Carla Cáceres ante las declaraciones de Hardocorito.