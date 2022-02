¿Pisará el palito? Begoña Basauri se refirió a un posible matrimonio con su actual pareja

Begoña Basauri fue una de las invitadas al exitoso programa de Canal 13: «Socios de la Parrilla», donde habló de todo con Pancho Saavedra, Jorge Zabaleta y Pedro Ruminot.

En el capítulo también estuvo presente el ex vocalista de Los Bunkers, Álvaro López, quien se refirió a su relación con su pareja 15 años menor.

¿Se vestirá de blanco?

«¿Te vas a casar con Sebastián (Undurraga). Te gustaría tener un hijo con él?, preguntó Pancho Saavedra respecto a la posición actual de Begoña Basauri con su pareja.

La actriz respondió inmediatamente que si respecto al nacimiento de un bebé y bromeó con irse en ese momento, tras la consulta de Pancho sobre si lo estaban planeando actualmente; pero aclaró inmediatamente que ahora no. Aunque esa no fue la única respuesta, ya que Basauri se refirió al posible matrimonio con su pololo.

«Respeto mucho a la gente que se quiere casar y que tenga una pequeña fijación en el tema…», dijo la actriz siendo inmediatamente interrumpida por el conductor de «Lugares que Hablan», ya que se sintió aludido. Después de aquello las risas estallaron, por el futuro matrimonio de Pancho Saavedra después de concretar el Acuerdo de Unión Civil con su pareja en 2018.

«No al matrimonio, si a todo. No es una necesidad como ‘oye, tira anillo’. El día que me quiera casar, también puedo decir ‘Sebastián, ¿te quieres casar conmigo?’, no tengo ningún drama en eso», agregó Begoña Basauri ante las criticas del trío de Socios porque ‘el apellido de espumante’ no le ha propuesto casarse a la actriz.

La relación del ex vocalista de Los Bunkers

El segundo invitado del programa fue el cantante Álvaro López quien se refirió a la relación con su Romina Antileo, su pareja 15 años menor que él.

«Nos cagamos de la risa, siempre nos preguntan por la diferencia de edad. Pero no nos importa, nos llevamos súper bien con la rucia», declaró el artista acompañado de las risas con Jorge Zabaleta, quien lo aplaudió por su relación.