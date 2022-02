Cecilia Gutiérrez reveló que tienen registros de Gala Caldirola e Iván Cabrera

Fue terminando el 2021 que comenzó una de las polémicas más duras del último tiempo, esto luego de que en un live con Cecilia Gutiérrez, Antonella Marecco acusara de violencia y abuso a Iván Cabrera. Lo que vivió un giro en 180° luego de que a las pocas semanas se retractara y pidiera disculpas.

Frente a esta situación la periodista vio afectada su credibilidad, ya que fue en su programa por Instagram donde le dio la tribuna a la influencer para dar su versión.

Es en este contexto que Cecilia Gutiérrez decidió romper el silencio y referirse al tema, asegurando que en su opinión Antonella tuvo una actitud inmadura al bloquearla en redes sociales; previo a que publicara el video de disculpas a Iván Cabrera.

La versión de Cecilia Gutiérrez

«Ella fue la que me contactó para dar la entrevista, no fui yo, fue ella la que escribió y me dijo que estaba cansada, aburrida y que necesitaba contar su versión de los hechos» comenzó señalando la panelista de Zona de Estrellas.

Siguiendo por esta línea Cecilia Gutiérrez agregó: «Entonces me pareció súper inmaduro, infantil e irresponsable que me bloqueara para no poder conversar con ella, porque yo siento que estas cosas se conversan».

De todas formas y a pesar del mal rato que vivió, respeta la decisión de la joven. «Cada uno tiene derecho de arrepentirse de las cosas que hace y yo no tenía nada que hacer al respecto».

En relación a las críticas que recibió, Cecilia Gutiérrez indicó que: «Me afectó lo que pasó, porque siento que me afecta a mí y afecta mi credibilidad, porque inmediatamente se puso en entredicho por qué yo había dado pantalla a una persona que miente, pero uno parte de la premisa de creerle al entrevistado».

El material de Gala que recibió

Por otro lado, la periodista comentó en su entrevista para Duplos sobre el supuesto material íntimo de Iván Cabrera y Gala Caldirola que habría recibido Antonella.

Por eso, Cecilia Gutiérrez aseguró que existe el material, que pudo verlo y se puso en contacto con la modelo española. «Conversé con Gala porque me parecía importante que ella supiera el material que yo tenía. No voy a detallar qué material tengo porque obviamente pertenece a la intimidad de otras personas, no mía» dijo.

“Pero sí, Antonella me mandó un material que ella tenía. Un material que yo lo compartí con Gala. Se lo dije a ella, lo dije en un programa y lo vuelvo a repetir, si hay una auto denuncia e Iván me lo pide yo lo voy a compartir, si ese material puede ayudar a esclarecer el caso, yo lo voy a facilitar”, reiteró la periodista.

Además, la periodista confesó que Gala Caldirola no decidió tomar acciones debido al material.

“Ella tomó la decisión que encontró más pertinente que es no hacer nada por tranquilidad. Ella misma dijo que por salud mental prefería no hablar del tema, dejarlo pasar y me parece que en esto todas las decisiones son súper personales y cada uno puede hacer lo que quiera y uno no puede juzgarlo”, comentó.

«Ese material existe y yo lo tengo, es privado y no pienso compartirlo», cerró Cecilia Gutiérrez.