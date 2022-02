Coté López tuvo que pasar por pabellón: se operó los ojos

Hace varias semanas Coté López había anunciado por medio de sus redes sociales que se sometería a una intervención en sus ojos. Pero finalmente la operación se llevó a cabo este miércoles.

Todo tras sufrir de úlceras tras una infección por uso indebido de sus lentes de contacto, que la tenían bastante asustada.

“Estoy cag… de miedo. Tengo que estar a las 16:30, se supone que es a las 17:30 y que me van a echar cosas en el ojo, no sé… tengo miedo”, contó Coté López antes de irse a la clínica.

Una espera que tuvo a sus seguidores preocupados, ansiosos de noticias, ya que querían saber qué había sucedido con la rubia.

Así, la modelo apareció al fin en una historia, con sus ojos tapados y donde una de sus hijas tuvo que ayudarla a publicarla. “Soy la Titi. La mamita minion dice que está bien y que gracias a todos”, manifestó la pequeña, apoyando a su progenitora.

Luego, eso sí, la misma esposa de Luis Jiménez decidió tomar su celular y actualizar su estado de salud.

“¡Estoy súper!!! Pero evitando el cel por hoy. Mañana ya puedo usarlo, me dijo el doc”, aclaró, mostrando los regaloneos del futbolista para su convalecencia: helado y unas medialunas.

De esta forma, Coté López dejo claro que se está recuperando de la vista tras su operación y que, más temprano que tarde, volverá a ser la reina de las historias de Instagram.

Su nueva colección y la sorpresa para marzo

«¡Mi gente! Estoy a punto de desbloquear un nuevo nivel de ‘Clo By Coté López’ (…) Quería agradecerles porque sin ustedes nada hubiera sido posibles», agradeció la influencer a través de su Instagram previo al anuncio de la nueva colección de su marca.

«The Golden Girl» es el nombre escogido para la novedad de la marca de maquillaje de Coté López, que según su red social, se lanzará el próximo 26 de febrero.

La empresaria de 33 años además comunicó en los últimos días que se sometería una operación de sus ojos. Por lo que estaría durante un tiempo determinado sin usar su celular. Pero antes de irse, entregó una gran noticia que la hizo muy feliz.

«El dia 1 de marzo abriremos nuestra primera tienda Pop Up de Clo By Coté López. No me la creo ni yo. Estará en el Parque Arauco al lado de Zara. ¡Eso! ¡Estoy feliz, muy estresada; pero ¡muy feliz! ¡Ahh, quiero gritar! ja, ja, ja ¡Chemimare!», expresó eufórica a través de su Instagram la influencer.