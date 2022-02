Dejó la cancha por el Onlyfans: deportista cambió su vida y ahora gana 600 mil euros

A veces hay que dejar algunas pasiones para poder comenzar a desarrollar nuevas habilidades en la vida. Es el caso de Madelene Wright, la ex futbolista que dejó la cancha para comenzar una carrera de éxito en Onlyfans.

La joven británica de 23 años, hasta hace un año defendía los colores del Charlton F.C. Sin embargo, decidió dejar de mojar la camiseta y dedicarse con todo a la industria de contenido para adultos.

Pero esta llegada a Onlyfans no nació de la nada, fue un impulso que le dio su club luego de que le dieran la PLR a Madelene. Esto por compartir imágenes y registros donde aparecía pasándolo chancho en fiestas, bebiendo alcohol. Incluso grabando a su perro como piloto de un lujoso vehículo.

“Me sentí culpable, avergonzada y decepcionada. El despido me dejó desconsolada”, confesó la joven en una entrevista con el periódico The Sun.

Y agregó: “Era joven, estaba jugando con amigos y realmente no entendía la posición en la que estaba y la responsabilidad que tenía. Entendí a cuántas personas había defraudado”.

Media reinvención

Luego de la mala racha, Madelene Wright decidió abrir una cuenta en Onlyfans, la plataforma para adultos donde la gente se suscribe y puede recibir contenido exclusivo de las personas, eso si en contexto que jamás se verá en otras redes sociales.

Para que te hagas una idea del éxito que tuvo la joven, en un año, la ex futbolista ha ganado cerca de 600 mil dólares (483.138.000. millones). A eso se le suma el éxito de su cuenta de Instagram, donde tiene más 300 mil seguidores, cinco veces más de lo que tenía cuando era futbolista.

“Cuando me despidieron, fue como si una carrera hubiera terminado, mientras otra apenas comenzaba. No puedo mentir, me ha cambiado la vida por completo”, sostuvo al respecto Wright.

Y ojo, que para acceder a su contenido en Onlyfans, cada uno de sus seguidores cancela 36 euros mensuales, poco más de 32 mil pesos chilenos.

